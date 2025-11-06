Cerrar X
Tigres Femenil derrota por la mínima a Juárez en la frontera

Sin ser tan dominante como lo fue a lo largo del torneo, las felinas tuvieron problemas para romper la férrea defensa fronteriza y ganó gracias a Stephany Mayor

  • 06
  • Noviembre
    2025

En un partido que se está convirtiendo en uno habitual de Liguilla, Tigres Femenil derrotó por la mínima a Juárez, en el partido de Ida por los Cuartos de Final de la Liga MX.

Sin ser tan dominante como lo fue a lo largo del torneo, las felinas tuvieron problemas para romper la férrea defensa fronteriza, la cual fue una de las más sólidas de la Fase Regular.

Tuvo que llegar una jugadora que ya es legendaria en la Liga, Stephany Mayor, quien entró como un tren al área chica y remató de cabeza un centro de Ève Périsset, para poner el único gol delpartido al 24'.

Aunque las "Bravas" fueron valientes y fueron al frente, no lograron superar la defensa felina, que fue la mejor de la Liga y nuevamente se hizo notar, pues logró otro arco en cero.

Con este triunfo, las felinas rompieron la racha de cuatro partidos sin ganarle a Juárez, que tendrá que hacer una hazaña si quiere lograr su primer pase a las Semifinales.

Además, cabe destacar que Tigres nunca ha perdido un partido de Cuartos de Final, aunque ya quedó eliminado en el Clausura 2025, donde fue eliminado por Rayadas, aunque con doble empate.

La serie se definirá este domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario, donde a Tigres le basta el empate o incluso perder por un gol para avanzar a Semifinales.


