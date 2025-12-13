Podcast
Estadio_Universitario_Volcan_Tigres_906665d22d
Deportes

¡Una fiesta! Transmitirá Tigres la Final en el "Volcán"

El evento será totalmente gratuito, sin embargo, para poder ingresar hay que solicitar los accesos vía online. Ojo, el acceso es limitado

  • 13
  • Diciembre
    2025

El fútbol es un deporte que une a miles de millones de personas en todo el mundo; no importa que un partido se juegue en el otro lado del mundo, genera la misma pasión hasta donde sea que llegue la señal de televisión.

Con esta consigna en mente, el Club Tigres anunció que transmitirá el partido de Vuelta de la Final de la Liga MX ante Toluca, en el Estadio Universitario, buscando generar una energía única que se sienta hasta el Estado de México.

El evento será totalmente gratuito, sin embargo, para poder ingresar hay que solicitar los accesos vía online. Ojo, el acceso es limitado y no está permitido el reingreso.

¿Venderán comida en la watch party de Tigres?

Para esta fiesta habrá venta de comida y bebida, tal como si se estuviera jugado en partido en la cancha, por lo que será una buena oportunidad para la convivencia.

¿Dónde me puedo estacionar?

Aunque siempre es recomendable trasladarse a eventos masivos mediante transporte público, si deseas llegar en su auto, estarán habilitados los estacionamientos del estadio de Sultanes y el del Parque Ferrocarrilero.

¿Dónde transmitirán el partido gratis?

Igual que en la Final de Ida, el partido definitivo por el título estará disponible totalmente gratis por la señal de Azteca 7 y sus múltiples plataformas digitales.


