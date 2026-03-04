Podcast
Reporte Ciudadano
Deportes

Condenan a jugador de Manchester United a 15 meses de prisión

El defensa del Manchester United fue declarado culpable por un altercado en 2020, pero no irá a prisión si no reincide; su defensa apelará

  • 04
  • Marzo
    2026

El inglés Harry Maguire, defensa del Manchester United y de la selección de Inglaterra, fue condenado en Grecia a 15 meses de prisión suspendida por los altercados que protagonizó en 2020 durante sus vacaciones.

El veredicto fue emitido este miércoles por un tribunal de la isla de Siros, que lo declaró culpable de tres cargos: agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno.

Al tratarse de una pena condicional, el futbolista no ingresará en prisión siempre que no reincida en el futuro.

Un caso que se remonta a 2020

Los hechos ocurrieron en agosto de 2020 en la isla de Míkonos, cuando Maguire, entonces de 27 años, se vio involucrado en una pelea a las afueras de un bar mientras vacacionaba con familiares y amigos, poco después de que el Manchester United fuera eliminado por el Sevilla FC en las semifinales de la Europa League.

De acuerdo con la policía griega, el jugador fue detenido junto a otros dos británicos tras un altercado nocturno. Las autoridades señalaron que el defensa insultó y agredió físicamente a un agente y que incluso intentó ofrecer dinero para evitar el proceso judicial.

EH UNA FOTO - 2026-03-04T123434.837.jpg

Inicialmente, ese mismo año fue condenado a 21 meses y diez días de prisión suspendida. Sin embargo, la apelación presentada por su equipo legal anuló aquella sentencia y permitió la repetición del juicio, que se aplazó en cuatro ocasiones hasta la resolución actual.

La versión del futbolista

Maguire siempre ha negado los cargos. En una entrevista concedida a la BBC en agosto de 2020, aseguró que actuó por miedo al pensar que él y su grupo estaban siendo secuestrados.

“Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad”, afirmó en ese momento.

Según su relato, tras salir de un bar varios hombres comenzaron a molestarlos, por lo que decidieron marcharse en un minibús alquilado. Minutos después fueron rodeados por individuos que los obligaron a salir del vehículo.

“Nos pusieron de rodillas, con nuestras manos en el aire, y nos empezaron a golpear… No pensaba que fueran la policía”, sostuvo el zaguero, quien negó haber lanzado puñetazos.

EH UNA FOTO - 2026-03-04T123354.010.jpg

La policía griega rechaza esa versión y sostiene que tanto Maguire como su hermano insultaron y agredieron a los agentes durante el incidente.

Tras su detención en 2020, el futbolista fue trasladado bajo custodia desde Míkonos hasta Siros para rendir declaración. Desde entonces, el caso ha seguido su curso en los tribunales sin afectar de forma directa su carrera deportiva.

Defensa apelará la sentencia

El equipo legal del jugador ya adelantó que presentará una nueva apelación con el objetivo de limpiar definitivamente su nombre. La estrategia se basa en que el futbolista insiste en que actuó en defensa propia y que los hechos no ocurrieron como sostiene la acusación.

Por ahora, Maguire no estuvo presente en Grecia durante el juicio y se espera que pueda participar con el Manchester United en su compromiso de la Premier League frente al Newcastle United.

El club inglés, conocido como los “Red Devils”, no ha emitido posicionamiento oficial sobre la resolución judicial, manteniendo el asunto como un tema personal del defensor mientras se agotan las instancias legales.


