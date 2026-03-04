Cristiano Ronaldo en duda para enfrentar a México en el Azteca

Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión muscular grado 1 en el tendón de la corva, situación que podría dejarlo fuera de actividad entre dos y cuatro semanas.

Parte médico y rehabilitación

El reporte oficial fue emitido por Al Nassr, club del atacante en la liga saudita, luego del encuentro frente a Al Fayha.

“A Cristiano Ronaldo se le diagnosticó una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, informó la institución.

La información sobre el tiempo estimado de recuperación fue difundida por el periodista Fabrizio Romano, quien detalló que el margen de baja podría extenderse hasta un mes, dependiendo de la evolución.

Así se produjo la lesión

La molestia apareció en la recta final del triunfo 3-1 sobre Al Fayha. Ronaldo marcó un penal, falló otro y, a nueve minutos del cierre, solicitó su cambio tras resentir el isquiotibial.

Al terminar el partido se le observó con hielo en la zona afectada.

Pese al contratiempo, el portugués mantiene números destacados: suma 21 goles en 22 partidos de liga, colocándose tercero en la tabla de artilleros, solo por detrás del mexicano Julián Quiñones (22) y del inglés Ivan Toney (23).

En términos históricos, el atacante alcanzó recientemente 965 goles en su carrera profesional, cifra que refuerza su peso específico dentro de la selección dirigida por Roberto Martínez.

La confirmación médica también sirvió para frenar versiones que apuntaban a una supuesta salida del jugador de Arabia Saudita por el conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El entorno del club difundió imágenes del futbolista entrenando en las instalaciones oficiales.

En paralelo, la Confederación Asiática reprogramó el partido de Cuartos de Final de la AFC Champions League Two entre Al Nassr y Al Wasl, originalmente previsto en Dubái, dentro de un contexto regional de ajustes logísticos.

México vs Portugal, confirmado

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol ratificaron que el amistoso sigue en pie.

“Es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios”, señalaron en un comunicado conjunto.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio de 2026 ante un rival surgido del repechaje intercontinental y compartirá el Grupo K con Uzbekistán y Colombia.

