Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cristiano_ronaldo_mexico_portugal_lesion_e66a9d2c24
Deportes

Cristiano Ronaldo en duda para enfrentar a México en el Azteca

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión grado 1 en el tendón de la corva y su presencia ante México el 28 de marzo está en suspenso

  • 04
  • Marzo
    2026

Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión muscular grado 1 en el tendón de la corva, situación que podría dejarlo fuera de actividad entre dos y cuatro semanas.

Parte médico y rehabilitación

El reporte oficial fue emitido por Al Nassr, club del atacante en la liga saudita, luego del encuentro frente a Al Fayha.

“A Cristiano Ronaldo se le diagnosticó una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, informó la institución.

La información sobre el tiempo estimado de recuperación fue difundida por el periodista Fabrizio Romano, quien detalló que el margen de baja podría extenderse hasta un mes, dependiendo de la evolución.

Así se produjo la lesión

La molestia apareció en la recta final del triunfo 3-1 sobre Al Fayha. Ronaldo marcó un penal, falló otro y, a nueve minutos del cierre, solicitó su cambio tras resentir el isquiotibial.

Al terminar el partido se le observó con hielo en la zona afectada.

Pese al contratiempo, el portugués mantiene números destacados: suma 21 goles en 22 partidos de liga, colocándose tercero en la tabla de artilleros, solo por detrás del mexicano Julián Quiñones (22) y del inglés Ivan Toney (23).

En términos históricos, el atacante alcanzó recientemente 965 goles en su carrera profesional, cifra que refuerza su peso específico dentro de la selección dirigida por Roberto Martínez.

La confirmación médica también sirvió para frenar versiones que apuntaban a una supuesta salida del jugador de Arabia Saudita por el conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El entorno del club difundió imágenes del futbolista entrenando en las instalaciones oficiales.

En paralelo, la Confederación Asiática reprogramó el partido de Cuartos de Final de la AFC Champions League Two entre Al Nassr y Al Wasl, originalmente previsto en Dubái, dentro de un contexto regional de ajustes logísticos.

México vs Portugal, confirmado

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol ratificaron que el amistoso sigue en pie.

“Es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios”, señalaron en un comunicado conjunto.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio de 2026 ante un rival surgido del repechaje intercontinental y compartirá el Grupo K con Uzbekistán y Colombia.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_santiago_gimenez_0e0723c44d
Santiago Giménez cerca de regresar con el Milan tras lesión
pozo_agua_ramos_arizpe_150fa4c080
Reducirán presión de agua en colonias de Ramos Arizpe
inversion_tamaulipas_a718ccdc98
Invierte Tamaulipas más de $2,600 millones en educación
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_fc6ea07be5
Nico Sánchez y Guido Pizarro se reencontrarán en el Clásico
Whats_App_Image_2026_03_05_at_12_08_00_AM_e16af5c4df
Circulan versiones de ofensiva kurda en Irán con apoyo de CIA
finanzas_autos_e00c3edaf2
Acelera ventas de autos; tienen su mejor febrero en cinco años
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_02_at_7_25_27_PM_27a4a0cf05
Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero
nl_mercedes_2ac598bd8d
Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones
publicidad
×