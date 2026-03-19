Tigres sí sabe remontar en series de fase final

Si en el futbol mexicano existe un club que sabe remontar marcadores adversos en series de eliminatoria de fase final… ¡ese es Tigres!

Y este jueves por la noche busca hacerlo de nuevo, en el juego de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Los dirigidos por Guido Pizarro recibirán a las 19:00 horas en el Estadio Universitario a Cincinnati FC, que tiene ventaja de 3-0 en el marcador global, tras ganar la ida el jueves pasado en Ohio.

Para avanzar a cuartos, los felinos deben triunfar este jueves por cuatro goles de diferencia… algo que no suena descabellado, ya que en la Liguilla del pasado Torneo Apertura 2025 de la Liga MX superaron un adverso 3-0 en cuartos de final ante Xolos, y en el Torneo Apertura 2005 superaron un 3-1 en contra frente al América en cuartos de final de la Liguilla, por citar algunos ejemplos.

“Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros”, dijo Guido Pizarro, director técnico de Tigres.

“Si hay un equipo que sabe y puede dar vuelta a una situación de estas, somos nosotros”, comentó Nahuel Guzmán, portero de Tigres.

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Octavos de final

Juego de vuelta

Tigres vs. Cincinnati

Marcador global: 3-0 favor Cincinnati.

Estadio Universitario

19:00 horas - Hoy

Fox One

Escenarios

¿Qué requiere Tigres hoy para avanzar a cuartos de la “Conca” 2026?

Ganar por cuatro goles de diferencia.

Tómalo en cuenta

Si Tigres gana hoy 3-0, habrá tiempo extra (dos tiempos de 15 minutos cada uno); de permanecer la igualada en el alargue, habrá serie de penaltis.

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