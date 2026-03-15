Tigres busca volver al triunfo ante Querétaro en el Volcán

Luego de llevarse el Clásico Regio 142 por marcador de 1-0 ante Rayados con anotación de último minuto de André-pierre Gignac en la Liga Mx; y el pasado jueves los de la ‘U’ en el TQL Stadium de Cincinnati sufrieron un descalabro de 3-0 contra FC Cincinnati, en el duelo de ida en la serie de octavos de final de la Concacaf Copa de Campeones 2026.

Tigres busca escalar posiciones en la tabla

Por lo cual, esta tarde saltarán a la grama del ‘Volcán’ a llevarse la victoria cuando enfrenten al Querétaro y que este resultado le permita escalar peldaños en la Tabla General. La batalla corresponde a la jornada 11 del Torneo de Clausura, se jugará en punto de las 17:00 horas y Usted amable lector lo podrá disfrutar a través de las pantallas de A+ en vivo y a todo color.

Los de la ‘U’ jugarán en el Estadio Universitario con su característico uniforme en amarillo y azul, mientras que los queretanos lo harán con una indumentaria completamente en blanco. Para este partido se encargará de impartir justicia el capitalino Oscar Mejía García, quien fungirá como Juez Central en esta contienda.

El gallo no le canta a los de la ‘u’

La historia marca que son 40 las batallas oficiales que han sostenido los universitarios en contra de los ‘Gallos Blancos’ en torneos cortos, contabilizando únicamente los duelos de Liga y Liguilla. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 22 de sus enfrentamientos y en 11 más igualaron en el marcador, perdiendo ante su rival en turno en siete ocasiones; enviaron el esférico a besar las redes enemigas 73 veces y les propinaron 31 pepinillos.

Los 73 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac ocho veces, en otras cinco ocasiones fue Nicolás López quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Andrés Silvera.





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