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Finanzas

Liberarán millones de barriles de petróleo para frenar su alza

La Agencia Internacional de la Energía acordó con 32 países liberar reservas estratégicas de petróleo ante el alza del precio del crudo por tensiones globales

  • 16
  • Marzo
    2026

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció este domingo que los países de América y Europa liberarán petróleo de sus reservas estratégicas a finales de marzo, como parte de una medida acordada por 32 países miembros para poner en el mercado 400 millones de barriles y frenar el aumento de los precios del crudo en medio de tensiones globales.

La organización, con sede en París, explicó que los países miembros aprobaron por unanimidad el miércoles el desbloqueo de estas reservas estratégicas. 

Se trata de la sexta liberación de reservas desde la creación de la AIE hace 50 años, pero nunca antes se había autorizado una medida de esta magnitud.

Se informó que los países de Asia y Oceanía comenzarán a liberar petróleo de sus reservas de forma inmediata, mientras que los países de América y Europa lo harán desde finales de marzo.

“Los países miembros de la AIE presentaron planes individuales de puesta en marcha”, indicó la agencia al explicar cómo se distribuirá la liberación del crudo al mercado.

La decisión llega en medio de la preocupación por el aumento del precio del crudo, que cerró por encima de los $100 dólares el viernes.

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que la situación responde a una perturbación temporal. 

Según declaró en una entrevista con el programa “This Week” de ABC News, el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz representa un “malestar pasajero”.

"Es cierto que atravesamos este periodo de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, afirmó.


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