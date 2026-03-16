Guerra en Medio Oriente: a 17 días del inicio del conflicto

A poco más de dos semanas del inicio de la llamada Operación “Furia Épica”, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser una confrontación regional para convertirse en una crisis con repercusiones mundiales.

Lo que comenzó como una campaña militar destinada a neutralizar el programa nuclear iraní y debilitar su capacidad balística ha desencadenado una cadena de consecuencias políticas, humanitarias y económicas que hoy afectan a decenas de países ajenos al conflicto.

El conflicto se detonó a finales de febrero de 2026 cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques aéreos coordinados contra instalaciones militares y nucleares en territorio iraní. La operación —bautizada por Washington como “Furia Épica”— tenía un objetivo claro: desmantelar la infraestructura militar de Irán, destruir sus misiles balísticos y eliminar cualquier capacidad para desarrollar armas nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, describió inicialmente la ofensiva como una intervención rápida y limitada, una “excursión a corto plazo” destinada a cambiar el equilibrio estratégico en Medio Oriente. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ha demostrado que el escenario es mucho más complejo.

La operación involucró uno de los mayores despliegues militares estadounidenses desde la invasión de Irak en 2003, con grupos de ataque de portaaviones, bombarderos estratégicos y miles de misiles de precisión. Israel, por su parte, participó con su propia flota aérea y sistemas de inteligencia que durante años habían monitoreado instalaciones militares iraníes.

A pesar de la intensidad de los bombardeos iniciales, el régimen iraní no colapsó. Por el contrario, ha mostrado una notable capacidad de resistencia.

Irán no es un objetivo militar sencillo. Su territorio es vasto —más grande que Irak y Afganistán juntos— y muchas de sus instalaciones estratégicas se encuentran enterradas en búnkeres o protegidas por montañas, lo que complica su destrucción.

Además, el país cuenta con una población de más de 90 millones de habitantes y una estructura estatal profundamente arraigada desde la Revolución Islámica de 1979. Su régimen combina ideología, control militar y un aparato de seguridad altamente organizado.

Incluso antes de la guerra, el gobierno había demostrado su capacidad para mantenerse en el poder. A comienzos de 2026 reprimió con dureza una ola de protestas internas, lo que evidenció que el aparato del Estado seguía funcionando con fuerza.

Para muchos analistas, esto explica por qué la estrategia de un ataque rápido para provocar un cambio político interno no ha producido los resultados esperados.

Militarmente, la balanza se inclina claramente a favor de Estados Unidos e Israel. Ambos países poseen una superioridad tecnológica abrumadora, con sistemas de ataque de largo alcance, inteligencia satelital y armamento guiado de alta precisión.

Las fuerzas estadounidenses han utilizado bombas antibúnker, misiles de crucero y drones de reconocimiento para atacar instalaciones estratégicas iraníes. Israel, por su parte, ha concentrado sus operaciones en bases de la Guardia Revolucionaria y centros de producción de misiles.

Irán, sin embargo, mantiene capacidad de respuesta. Aunque sus reservas de misiles balísticos parecen disminuir, ha intensificado el uso de drones y ataques indirectos, incluyendo:

Bombardeos contra territorio israelí,

Ataques contra buques petroleros,

Operaciones navales con drones suicidas,

Ataques a infraestructuras energéticas.

Una de las respuestas más desestabilizadoras ha sido la serie de ataques contra petroleros y embarcaciones en alta mar, una táctica relativamente económica pero extremadamente eficaz para generar presión internacional.

Más allá de los movimientos militares, el costo humano del conflicto ha comenzado a crecer de forma alarmante.

Los bombardeos en ciudades iraníes han provocado miles de víctimas y han generado una crisis de desplazamiento masivo.

Según estimaciones de organismos internacionales, más de tres millones de personas han abandonado sus hogares, buscando refugio en zonas rurales o en países vecinos.

Uno de los episodios más trágicos ocurrió en la ciudad de Minab, donde un ataque contra una escuela primaria dejó más de un centenar de muertos, todas niñas.

La guerra también ha golpeado a Israel. A comienzos de marzo, un misil balístico iraní impactó un refugio antiaéreo en la ciudad de Beit Shemesh, causando la muerte de varios civiles.

En paralelo, el conflicto ha desplazado a cientos de miles de personas en el sur del Líbano, donde las tensiones con grupos aliados de Irán han reavivado los enfrentamientos.

Quizás la consecuencia más inmediata y visible de la guerra ha sido su impacto en la economía global.

El punto crítico es el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Cerca del 20% del petróleo mundial circula por ese corredor marítimo, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

La guerra ha provocado interrupciones en el tráfico marítimo, ataques a buques petroleros y un aumento en los costos de seguros para embarcaciones. El resultado ha sido una subida generalizada en los precios del petróleo y del gas.

Las repercusiones se sienten en numerosos sectores: transporte, aviación, agricultura, industria petroquímica y comercio internacional.

En varios países, los gobiernos han comenzado a implementar medidas para reducir el consumo energético. Algunas administraciones han limitado el uso de vehículos, ajustado horarios laborales o reducido el uso de aire acondicionado en edificios públicos.

Incluso en Estados Unidos, los precios de la gasolina han aumentado significativamente, generando críticas internas hacia la estrategia de la Casa Blanca.

Aunque Israel y Estados Unidos han defendido públicamente la ofensiva, muchos de sus aliados se han mostrado inquietos ante la escalada.

Países del Golfo como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos mantienen una relación compleja con Irán. Si bien desconfían profundamente de su poder regional, también saben que un conflicto abierto puede desestabilizar toda la región.

Antes del inicio de los ataques, Omán había intentado mediar para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Según funcionarios diplomáticos, las negociaciones estaban cerca de producir resultados cuando comenzaron los bombardeos.

En el escenario global, la guerra también tiene implicaciones geopolíticas importantes. Rusia podría beneficiarse indirectamente del aumento de los precios del petróleo, mientras que China —uno de los mayores compradores de crudo iraní— se enfrenta ahora a la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía.

A mediados de marzo, el conflicto sigue lejos de resolverse. Israel estima que la campaña militar podría prolongarse varias semanas más, ya que aún identifica miles de objetivos estratégicos en territorio iraní.

Irán, por su parte, insiste en que puede resistir durante mucho tiempo y ha advertido que si otros países intervienen directamente, el conflicto podría expandirse aún más.

La ausencia de negociaciones y la intensidad de los ataques sugieren que la guerra podría entrar en una fase aún más peligrosa.

Durante años, varios gobiernos estadounidenses hablaron de la necesidad de reducir su implicación en Medio Oriente para concentrarse en la competencia estratégica con China.

Sin embargo, la guerra con Irán demuestra una vez más que la región sigue siendo un punto de tensión central en la política internacional.

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