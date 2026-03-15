Isaac del Toro se proclama campeón de Tirreno Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, se proclamó campeón este domingo de la Tirreno-Adriático, una de las carreras más prestigiosas del calendario internacional. Con este triunfo, el joven corredor se convirtió en el primer mexicano en conquistar el emblemático “Tridente”, trofeo que distingue al ganador de la competencia.

El originario de Ensenada, Baja California, aseguró el título tras una destacada actuación en la etapa previa, donde realizó un ataque decisivo en el ascenso final que le permitió consolidar su liderato en la clasificación general.

La última jornada de la competencia terminó con victoria al esprint del italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), mientras Del Toro cruzó la meta sin contratiempos para confirmar su histórico triunfo.

Un triunfo histórico para el ciclismo mexicano

Con apenas 22 años, Del Toro firmó una actuación dominante durante toda la semana en la llamada “Carrera de los dos mares”, competencia que conecta el mar Tirreno con el mar Adriático.

El mexicano superó en la clasificación general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), quienes fueron sus principales rivales a lo largo de las siete etapas de la prueba.

Su desempeño ha despertado comparaciones con el esloveno Tadej Pogačar, quien también conquistó esta carrera en 2021 y 2022. Incluso, Del Toro acumula ya 26 victorias como profesional, una cifra superior a la que tenía el ciclista esloveno a la misma edad.

Una semana dominante en la carrera

Del Toro comenzó a marcar diferencia desde la segunda etapa, cuando asumió el liderato de la competencia. Aunque cedió momentáneamente la primera posición en la cuarta jornada ante Pellizzari, recuperó la ventaja en la quinta etapa y la mantuvo hasta el final.

Su actuación más destacada llegó en la sexta etapa, durante el exigente ascenso al Muro della Madonna delle Carceri, donde lanzó un ataque contundente en el tercer ascenso para llegar en solitario a la meta en Camerino. Ese movimiento terminó por definir la clasificación general.

Final tranquilo y victoria asegurada

La última etapa, disputada entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto sobre un recorrido de 142 kilómetros, estuvo diseñada principalmente para velocistas y no representó mayores amenazas para el líder de la carrera.

El pelotón recorrió un circuito final de 15 kilómetros en la ciudad de San Benedetto del Tronto, donde se definió la jornada con un esprint masivo.

Durante los kilómetros finales se registró una caída múltiple en la que estuvieron involucrados varios ciclistas, entre ellos el belga Jasper Philipsen y el propio Del Toro. El mexicano tuvo que poner pie en tierra, pero logró reincorporarse rápidamente para terminar la etapa sin mayores consecuencias.

Jonathan Milan gana la última etapa

El final al esprint fue ganado por el italiano Jonathan Milan, quien se impuso en los metros finales tras superar al grupo de velocistas.

Minutos después, escoltado por sus compañeros del UAE Team Emirates, Isaac del Toro celebró el triunfo más importante de su carrera y uno de los mayores logros recientes del ciclismo mexicano en competencias internacionales.





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