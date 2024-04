Los clubes regiomontanos de futbol, Tigres y Rayados, tienen agenda llena en este mes de abril, ya que disputarán doble competencia oficial: en Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Cada conjunto de la Sultana del Norte disputará seis encuentros en un lapso de 26 días, lo que en promedio representa un cotejo cada cuatro días.

De estas seis batallas, cuatro son del Torneo Clausura 2024, con los que se llegará al final de la fase regular en el certamen azteca, y dos más serán de la Concachampions, que serán la Ida y Vuelta de Cuartos de Final.

Dentro de todas estas confrontaciones está la edición 135 de la guerra civil norteña, que se celebrará el sábado 13 de este mes en el ‘Gigante de acero’.

El que inicia con la ‘lluvia’ de juegos es el cuadro de la UANL, que hoy martes visita a Columbus Crew en la Ida de la antesala de la Semifinal de la ‘Conca’, a las 17:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Lower.com Field.

FICHA

Futbol

Copa de Campeones

de la Concacaf 2024

Cuartos de Final

Juego de Ida

Columbus Crew Vs. Tigres

Lower.com Field

17:00 horas - Hoy

Tiempo de Monterrey

Fox Sports

ENTÉRATE

Estos son los juegos oficiales que disputarán Tigres y Rayados en este mes de abril de 2024:

TIGRES

Concachampions 2024, Ida de Cuartos de Final: Columbus Vs. Tigres en Lower.com Field, este martes

Torneo Clausura 2024, Jornada 14: Tigres Vs. Pachuca en el Estadio Universitario, sábado 6

Concachampions 2024, Vuelta de Cuartos: Tigres Vs. Columbus en el Estadio Universitario, martes 9

Torneo Clausura 2024, Jornada 15: Rayados Vs. Tigres, en el ‘Gigante de acero’, sábado 13

Torneo Clausura 2024, Jornada 16: Tigres Vs. Necaxa en el Estadio Universitario, sábado 20

Torneo Clausura 2024, Jornada 17: Tigres Vs. Xolos en el Estadio Universitario, sábado 27

RAYADOS

Concachampions 2024, Ida de Cuartos: Miami Vs. Rayados en Chase Stadium, mañana miércoles

Torneo Clausura 2024, Jornada 14: Cruz Azul Vs. Rayados, en Estadio Ciudad de los Deportes, sábado 6

Concachampions 2024, Vuelta de Cuartos: Rayados Vs. Miami en el ‘Gigante de acero’, miércoles 10

Torneo Clausura 2024, Jornada 15: Rayados Vs. Tigres en el ‘Gigante de acero’, sábado 13

Torneo Clausura 2024, Jornada 16: León Vs. Rayados en el Estadio Nou Camp, sábado 20

Torneo Clausura 2024, Jornada 17: Necaxa Vs. Rayados en el Estadio Victoria, domingo 28

