Confirma Steelers que Mike McCarthy será el sucesor de Tomlin

En una decisión que marca el fin de una era y el comienzo de un capítulo incierto en la "ciudad del acero", los Pittsburgh Steelers llegaron a un acuerdo para contratar a Mike McCarthy como su nuevo head coach.

Este movimiento se produce tras la salida de Mike Tomlin, quien dejó el cargo después de 19 temporadas ininterrumpidas, consolidando uno de los cambios de mando más significativos en la historia reciente de la NFL.

Un nativo regresa a casa

McCarthy, de 62 años y originario de Pittsburgh, asume el control del equipo con un currículum extenso de 18 temporadas como head coach, en las que logró ganar el Super Bowl XLV con Green Bay venciendo precisamente a los Steelers con Aaron Rodgers a la cabeza.

Aunque cuenta con un récord sólido en temporada regular y un anillo de campeonato, su llegada ha generado un intenso debate sobre si es el perfil adecuado para heredar una de las franquicias más estables del deporte, pues su etapa en Dallas no fue muy buena.

Rompiendo la tradición "acerera"

La contratación de McCarthy representa un cambio de filosofía radical para la familia Rooney. Desde 1969, los Steelers se han destacado por una estabilidad inaudita, empleando a solo tres entrenadores en jefe desde su nacimiento en 1933: Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin.

We have verbally agreed for Mike McCarthy to become our next head coach. pic.twitter.com/oOqZPRm7aX — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 24, 2026

Históricamente, Pittsburgh había priorizado perfiles defensivos y entrenadores jóvenes con proyección a largo plazo. Al elegir a un veterano de mentalidad ofensiva, la organización rompe con su propio molde en un intento por revitalizar al equipo.

División entre la afición y dudas sobre el rendimiento

La noticia no ha sido recibida con entusiasmo unánime. Aficionados y analistas han expresado su escepticismo, señalando varios puntos de preocupación, principalmente su mal historial en Postemporada con plantillas talentosas, especialmente durante su gestión en Dallas.

Su etapa con los Cowboys terminó sin una extensión de contrato tras una temporada decepcionante de 7-10, lo que alimenta las dudas sobre su vigencia actual, especialmente porque, durante toda la estancia de Mike Tomlin, la franquicia nunca tuvo marca perdedora.

Aún persisten las críticas recaen en que no sabe capitalizar al máximo el talento generacional de quarterbacks como Aaron Rodgers cuando se encontraba en su mejor momento para obtener más campeonatos.

McCarthy regresa a su ciudad natal con la misión no solo de ganar partidos, sino de ganarse la confianza de una afición exigente que espera un retorno inmediato al protagonismo en los Playoffs, pues desde hace varios años no se gana un solo partido.

Comentarios