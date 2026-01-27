Bills apuestan por Joe Brady como nuevo entrenador en jefe

Los Buffalo Bills oficializaron este martes la contratación de Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe para las próximas cinco campañas de la NFL, luego de su etapa como coordinador ofensivo.

“Hemos llegado a un acuerdo con Joe Brady para un contrato por cinco años para que se convierta en nuestro nuevo entrenador principal”, informó la franquicia en un comunicado.

Brady, de 36 años, toma el lugar de Sean McDermott, despedido el pasado 19 de enero tras nueve temporadas al frente del equipo, periodo en el que clasificó a playoffs en ocho ocasiones.

We've agreed to terms with Joe Brady on a 5-year contract to become our next head coach! pic.twitter.com/zYiukOSz6g — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 27, 2026

La salida de McDermott y la presión por el título

La decisión se produjo después de que Buffalo fuera eliminado por los Denver Broncos en la ronda divisional de la Conferencia Americana, un revés que detonó el cambio en el banquillo pese al balance positivo de McDermott, quien dejó marca de 98 victorias y 50 derrotas.

Terry Pegula, presidente del club, explicó que el equipo necesitaba un giro para alcanzar por fin el Super Bowl.

“Vi el dolor en el rostro de Josh luego de la derrota y sentí su dolor… tuvimos otro fracaso en los playoffs. Por eso decidí que Sean tenía que irse. Sé que podemos hacerlo mejor y lo demostraremos”, señaló el directivo.

First look at new Head Coach Joe Brady in Bills gear. 😁 pic.twitter.com/CBRtNqxeMD — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 27, 2026

Un ascenso desde dentro

Buffalo optó por una solución interna al elegir a Brady, quien llegó a la organización en 2022 como entrenador de quarterbacks. Un año más tarde fue promovido a coordinador ofensivo interino y se consolidó en ese puesto durante las temporadas 2024 y 2025.

Desde esa posición fue clave en el crecimiento de Josh Allen, quien terminó la campaña pasada como Jugador Más Valioso de la NFL, consolidándose como el rostro de la franquicia.

