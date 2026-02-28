Podcast
Deportes

Toluca vence a Chivas 2-0 y es segundo lugar de la Liga Mx

Chivas intentó reaccionar, dominando buena parte del primer tiempo y la segunda mitad, pero se topó con dos barreras infranqueables del Toluca

  • 28
  • Febrero
    2026

El Toluca sacó adelante un sólido triunfo de 2-0 sobre Chivas este sábado, gracias a la participación clave de Paulinho en los primeros minutos, pero pese a la victoria, el bicampeón descendió al segundo lugar del Clausura 2026, mientras Cruz Azul alcanzó la cima con 19 puntos. El equipo mexiquense se mantiene invicto y mostró su capacidad para aprovechar oportunidades tempranas en el encuentro.

Paulinho marca la pauta en la primera media hora

El delantero portugués fue protagonista desde los primeros instantes. Tras recibir un tirón de camiseta de Richard Ledezma, el árbitro, con apoyo del VAR, decretó penal que Jesús Gallardo transformó a los cinco minutos. Más tarde, Jorge Díaz Price amplió la ventaja a los 16 minutos con una exquisita pared con Paulinho; el atacante devolvió el balón con una pisada de espaldas para que Díaz Price definiera con un potente disparo rasante.

Chivas intentó reaccionar, dominando buena parte del primer tiempo y la segunda mitad, pero se topó con dos barreras infranqueables: las intervenciones adelantadas de Armando “La Hormiga” González y las atajadas oportunas de Luis García, que mantuvieron a cero el marcador del Rebaño Sagrado. Paulinho también tuvo su oportunidad de ampliar la ventaja, pero el arquero Raúl Rangel evitó su remate de vaselina, demostrando que la defensa rojiblanca no cedió sin pelear.

Jornada intersemanal y otros resultados

Toluca se prepara para visitar a Pumas en el duelo de los dos equipos invictos del torneo, mientras que Chivas buscará revertir su mala racha enfrentando a Atlas en el clásico tapatío. En otros resultados, Puebla logró un triunfo de último minuto 1-0 sobre San Luis, con un gol de Esteban Lozano que rompió la racha de cinco partidos sin victorias y le permitió escalar al puesto 13, dejando a San Luis en el 14.

La jornada se completó con los partidos Monterrey vs. Cruz Azul, León vs. Necaxa y América vs. Tigres, encuentros que mueven la tabla de posiciones y mantienen viva la lucha por el liderato del torneo.


