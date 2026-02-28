Tigres aplasta al América ofreciendo buena exhibición futbolera

Los Tigres de la UANL vencieron 4-1 al América, en un duelo que dominaron de principio a fin. La anotación de las ‘Águilas’ fue obra de Brian Rodríguez; por parte de los felinos marcaron Juan Brunetta en dos ocasiones, además de goles de Jesús Angulo y Ángel Correa.

Para la jornada 9, los de la ‘U’ nuevamente jugarán en campo ajeno, ya que visitarán el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla; el juego será el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas.

Tigres cortó el vuelo del águila

Tras cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX y rendir homenaje a quienes ofrendaron su vida por el país, el Juez Central tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina hizo sonar su silbato para iniciar las acciones entre los dirigidos por Guido Pizarro y los comandados por Andre Jardine.

El planteamiento táctico de ambos estrategas fue un claro 4-2-3-1, lo que anticipaba un duelo intenso en el medio campo y con vocación ofensiva. Apenas al minuto 1’, Ángel Correa recibió una falta dentro del área y el árbitro marcó la pena máxima.

Desde los once pasos, Juan Francisco Brunetta cobró con pierna derecha y envió el balón al fondo de las redes para el 1-0 en favor de los felinos, que vistieron completamente de azul.

Con el paso de los minutos hubo alternancia en la posesión del balón, con constantes llegadas por las bandas y disparos de media distancia. Al 22’, el zaguero Jesús Angulo remató de zurda tras una asistencia de Vladimir Loroña en tiro de esquina; con un toque de ‘taquito’ mandó el balón al fondo del arco defendido por Luis Malagón para el 2-0.

El silbante añadió cinco minutos tras cumplirse los 45’ reglamentarios y, tras consumirse el agregado, finalizó la primera mitad.

Los del ‘conde’ consumaron la victoria

Para el complemento, América realizó dos modificaciones con el ingreso de Raúl Zúñiga y Érick Sánchez, mientras que Tigres mantuvo su alineación inicial.

El ritmo del partido se mantuvo intenso, con una lucha constante por la posesión. América generó peligro con intentos de Isaías Violante y Érick Sánchez.

Al 69’, Brian Rodríguez aprovechó un error defensivo de Rómulo Zwarg y definió cruzado para el 2-1, acercando a los azulcremas con un disparo que impactó ambos postes antes de entrar.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Al 70’, Ángel Correa tomó un pase de Juan Brunetta, eludió a defensores y definió para el 3-1, ampliando la ventaja felina.

La situación se complicó aún más para los capitalinos al 87’, cuando Vinícius Moreira De Lima fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Jesús Angulo. Ya en la recta final, Juan Brunetta selló su doblete al rematar un pase de Diego Lainez para el definitivo 4-1.

El árbitro añadió nueve minutos de reposición y, tras el silbatazo final, se confirmó la contundente victoria del equipo dirigido por el ‘Conde’ Guido Pizarro.

Comentarios