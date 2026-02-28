Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_02_28_234735_b0608378c9
Deportes

Tigres aplasta al América ofreciendo buena exhibición futbolera

El planteamiento táctico de ambos estrategas fue un claro 4-2-3-1, lo que anticipaba un duelo intenso en el medio campo y con vocación ofensiva

  • 28
  • Febrero
    2026

Los Tigres de la UANL vencieron 4-1 al América, en un duelo que dominaron de principio a fin. La anotación de las ‘Águilas’ fue obra de Brian Rodríguez; por parte de los felinos marcaron Juan Brunetta en dos ocasiones, además de goles de Jesús Angulo y Ángel Correa.

Para la jornada 9, los de la ‘U’ nuevamente jugarán en campo ajeno, ya que visitarán el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla; el juego será el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas.

Tigres cortó el vuelo del águila

Tras cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX y rendir homenaje a quienes ofrendaron su vida por el país, el Juez Central tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina hizo sonar su silbato para iniciar las acciones entre los dirigidos por Guido Pizarro y los comandados por Andre Jardine.

El planteamiento táctico de ambos estrategas fue un claro 4-2-3-1, lo que anticipaba un duelo intenso en el medio campo y con vocación ofensiva. Apenas al minuto 1’, Ángel Correa recibió una falta dentro del área y el árbitro marcó la pena máxima.

Desde los once pasos, Juan Francisco Brunetta cobró con pierna derecha y envió el balón al fondo de las redes para el 1-0 en favor de los felinos, que vistieron completamente de azul.

Con el paso de los minutos hubo alternancia en la posesión del balón, con constantes llegadas por las bandas y disparos de media distancia. Al 22’, el zaguero Jesús Angulo remató de zurda tras una asistencia de Vladimir Loroña en tiro de esquina; con un toque de ‘taquito’ mandó el balón al fondo del arco defendido por Luis Malagón para el 2-0.

El silbante añadió cinco minutos tras cumplirse los 45’ reglamentarios y, tras consumirse el agregado, finalizó la primera mitad.

Los del ‘conde’ consumaron la victoria

Para el complemento, América realizó dos modificaciones con el ingreso de Raúl Zúñiga y Érick Sánchez, mientras que Tigres mantuvo su alineación inicial.

El ritmo del partido se mantuvo intenso, con una lucha constante por la posesión. América generó peligro con intentos de Isaías Violante y Érick Sánchez.

Al 69’, Brian Rodríguez aprovechó un error defensivo de Rómulo Zwarg y definió cruzado para el 2-1, acercando a los azulcremas con un disparo que impactó ambos postes antes de entrar.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Al 70’, Ángel Correa tomó un pase de Juan Brunetta, eludió a defensores y definió para el 3-1, ampliando la ventaja felina.

La situación se complicó aún más para los capitalinos al 87’, cuando Vinícius Moreira De Lima fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Jesús Angulo. Ya en la recta final, Juan Brunetta selló su doblete al rematar un pase de Diego Lainez para el definitivo 4-1.

El árbitro añadió nueve minutos de reposición y, tras el silbatazo final, se confirmó la contundente victoria del equipo dirigido por el ‘Conde’ Guido Pizarro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_01_T132840_099_2420ba2deb
Se estrena el mexicano Fidalgo con Betis y manda guiño al Tri
alejandro_sanz_estefany_cayo_0ff4593ed6
Alejandro Sanz reaviva rumores sobre relación con Stephanie Cayo
octavos_concachampions_e950bd3b53
Así quedaron los cruces de Octavos de Final de Concachampions
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_01_212934_c87fd73552
Captura la FGR a secretaria de Desarrollo Humano Karina Barrón
AP_26061073826029_7b4cdc3569
Proponen expulsar a quien se tape la boca para confrontar a rival
eua_mencho_muerto_cefaffbd2c
Revelan causa de muerte exacta de 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×