Firma Lamine Yamal triplete y lidera triunfo del FC Barcelona

Lamine Yamal firmó el primer triplete de su carrera en La Liga y encabezó la victoria del FC Barcelona por 4-1 sobre el Villarreal, resultado que permitió al conjunto azulgrana ampliar su ventaja en el liderato del campeonato. Con este triunfo, el equipo dirigido por Hansi Flick quedó con cuatro puntos de ventaja en la cima de La Liga, consolidando su momento en la competencia.

El joven atacante de 18 años y 230 días se convirtió además en el jugador más joven en marcar su primer triplete en La Liga, de acuerdo con datos de Opta. Su actuación incluyó una jugada individual destacada que terminó en uno de los goles más llamativos del encuentro.

¿Cómo fue el triplete de Lamine Yamal con Barcelona?

Desde el inicio del partido, Barcelona mostró dominio ante Villarreal y encontró en Lamine Yamal a su principal figura ofensiva. El delantero participó de forma directa en la construcción del marcador que terminó inclinándose con claridad a favor del conjunto catalán.

El segundo de sus goles fue el más destacado del partido. En la jugada, el atacante recibió el balón por la banda derecha, recortó hacia el centro para superar a un rival y definió con un disparo alto con efecto que se incrustó en el ángulo más lejano, una acción que generó la reacción del público en el estadio.

Lamine Yamal reconoce que volvió a disfrutar en la cancha

Tras el encuentro, el propio futbolista explicó que en semanas anteriores no se encontraba en su mejor momento físico ni anímico debido a molestias físicas.

“No me encontraba bien yo mismo, era una mezcla de todo, más la pubalgia que creo que ya está olvidada, pero no era feliz jugando y creo que se notaba”.

“Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír en el césped que hace tiempo que no tenía y estoy muy contento, ahora soy feliz jugando”.

Las declaraciones reflejan la recuperación del delantero, quien volvió a mostrar su nivel en un partido clave para el equipo.

Hansi Flick destaca el impacto del joven delantero

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, también se refirió al rendimiento del atacante tras el partido y resaltó su aporte dentro del equipo.

“Es excepcional y está aquí para hacer feliz a la gente”.

La actuación del joven delantero se convirtió en uno de los puntos más comentados del encuentro y reafirma su protagonismo dentro del proyecto deportivo del club.

Barcelona amplía ventaja en la cima de La Liga

El marcador se cerró en el tiempo añadido con un gol del delantero Robert Lewandowski, quien ingresó desde el banquillo y anotó el cuarto tanto del conjunto catalán en el estadio Camp Nou.

Con este resultado, el Barcelona mantiene el liderato del campeonato con una ventaja de cuatro puntos sobre su perseguidor inmediato. El Real Madrid, segundo clasificado, tendrá la oportunidad de reducir esa diferencia cuando reciba al Getafe el lunes.

Atlético y otros resultados de la jornada

En otros partidos disputados el sábado, el delantero argentino Julián Alvarez marcó el gol de la victoria en los últimos minutos para el Atlético de Madrid, que se impuso 1-0 en su visita al Real Oviedo.

El resultado permitió al equipo madrileño ascender al tercer puesto de la clasificación, igualado en puntos con el Villarreal.

En otro encuentro de la jornada, Iñaki Williams marcó el gol del empate 1-1 del Athletic Bilbao en su visita al Rayo Vallecano, mientras que la Real Sociedad consiguió una victoria por 1-0 frente al Mallorca.

