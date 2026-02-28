Podcast
Internacional

Consejo liderará Irán tras muerte de Ali Jameneí en ataques

Según la legislación iraní, la Asamblea de Expertos, cuerpo compuesto por 88 clérigos electos cada cuatro años, será la encargada de seleccionar al nuevo líder

  • 28
  • Febrero
    2026

Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirá la conducción del país durante el periodo de transición tras la muerte del líder supremo Ali Jameneí. La información fue difundida por la agencia estatal IRNA y marca un cambio histórico en el poder iraní.

Funciones del Consejo de los Guardianes

El Consejo de los Guardianes está integrado por seis juristas y seis clérigos, encargados de aprobar o vetar leyes del Parlamento y evaluar a aspirantes políticos. Este organismo también supervisará la transición y garantizará que se cumplan los procedimientos legales para la elección del nuevo líder supremo.

Según la legislación iraní, la Asamblea de Expertos —cuerpo compuesto por 88 clérigos electos cada cuatro años, la última vez en marzo de 2024— será la encargada de seleccionar al nuevo líder tras la muerte de Jameneí.

Confirmación de la muerte de Jameneí

La televisión estatal iraní informó que Jameneí falleció en su oficina durante los ataques de Israel y EUA. Posteriormente, el Gobierno iraní y otros organismos confirmaron la noticia. Jameneí, de 86 años, lideró la República Islámica desde 1989 y su fallecimiento marca el fin de más de tres décadas de liderazgo continuo.

Repercusiones de los ataques internacionales

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la muerte del líder supremo e instó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de gobierno de los ayatolás. Además, otros altos cargos murieron, incluidos el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Alcance de la ofensiva y consecuencias

Los ataques, iniciados el sábado, impactaron ciudades como Teherán, Tabriz y Isfahán. Según la Media Luna Roja, más de 200 personas han perdido la vida. La situación mantiene en alerta a la región mientras se define la transición política y la respuesta internacional.




