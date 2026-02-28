Pide Sheinbaum cooperación con EUA para frenar tráfico de armas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que si Estados Unidos desea que México detenga el tráfico de drogas, también debe frenar el envío ilegal de armas al país. Durante un acto en Culiacán, localidad golpeada por la violencia de facciones del crimen organizado, la mandataria enfatizó que la población de Sinaloa "no está sola".

Presencia de fuerzas federales en Sinaloa por escalamiento de violencia

Sheinbaum destacó que Fuerzas Armadas y su Gabinete completo se encuentran en Sinaloa debido a la creciente disputa interna del Cártel de Sinaloa tras la entrega de Ismael 'El Mayo' Zambada a autoridades estadounidenses en 2024 por parte de uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán. La presidenta aseguró que, pese a la complejidad de la crisis, el avance es posible si hay unidad.

“Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero, que viva Culiacán y que viva Sinaloa. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante”.

Te recomendamos leer: Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán

Sheinbaum vincula combate al narcotráfico con tráfico de armas

En el plano bilateral, la presidenta vinculó el combate al narcotráfico con el tráfico ilícito de armas y pidió a Estados Unidos detener el flujo hacia México.

“Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”.

Sheinbaum subrayó que la soberanía no se negocia y que México es un país libre, independiente y soberano donde "decidimos las y los mexicanos".

En Culiacán, Sinaloa, supervisamos la obra de revestimiento del canal Rosales, como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego. pic.twitter.com/eMiFYymNlo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 28, 2026

Gobernador Rubén Rocha Moya respalda despliegue federal

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció la presencia de las fuerzas federales, mencionando al Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina. Indicó que, sin ese respaldo, los problemas de seguridad serían mayores, aunque reconoció que no están completamente resueltos.

Estrategia de seguridad también incluye programas sociales

Rocha Moya afirmó que el objetivo central en Sinaloa es recuperar la paz para continuar con la producción y pidió mantener las medidas de cuidado. Además, vinculó la estrategia de seguridad con políticas sociales y de justicia, destacando programas dirigidos a mujeres y jóvenes, así como atención en salud.

Durante la gira de dos días por Sinaloa, avanzamos en acciones de seguridad, educación, salud, infraestructura, agua, apoyo al campo y Programas para el Bienestar. pic.twitter.com/pWZW466Y2b — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 1, 2026

Comentarios