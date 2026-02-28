Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_armas_estados_unidos_sinaloa_a1abeba194
Nacional

Pide Sheinbaum cooperación con EUA para frenar tráfico de armas

La presidenta de México aseguró que la seguridad en Sinaloa se está reforzando. Además, vinculó detener al narcotráfico con el flujo de armas desde EUA

  • 28
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que si Estados Unidos desea que México detenga el tráfico de drogas, también debe frenar el envío ilegal de armas al país. Durante un acto en Culiacán, localidad golpeada por la violencia de facciones del crimen organizado, la mandataria enfatizó que la población de Sinaloa "no está sola".

Presencia de fuerzas federales en Sinaloa por escalamiento de violencia

Sheinbaum destacó que Fuerzas Armadas y su Gabinete completo se encuentran en Sinaloa debido a la creciente disputa interna del Cártel de Sinaloa tras la entrega de Ismael 'El Mayo' Zambada a autoridades estadounidenses en 2024 por parte de uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán. La presidenta aseguró que, pese a la complejidad de la crisis, el avance es posible si hay unidad.

“Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero, que viva Culiacán y que viva Sinaloa. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante”.

Te recomendamos leer: Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán

Sheinbaum vincula combate al narcotráfico con tráfico de armas

En el plano bilateral, la presidenta vinculó el combate al narcotráfico con el tráfico ilícito de armas y pidió a Estados Unidos detener el flujo hacia México.

“Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”.

Sheinbaum subrayó que la soberanía no se negocia y que México es un país libre, independiente y soberano donde "decidimos las y los mexicanos".

Gobernador Rubén Rocha Moya respalda despliegue federal

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció la presencia de las fuerzas federales, mencionando al Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina. Indicó que, sin ese respaldo, los problemas de seguridad serían mayores, aunque reconoció que no están completamente resueltos.

Estrategia de seguridad también incluye programas sociales

Rocha Moya afirmó que el objetivo central en Sinaloa es recuperar la paz para continuar con la producción y pidió mantener las medidas de cuidado. Además, vinculó la estrategia de seguridad con políticas sociales y de justicia, destacando programas dirigidos a mujeres y jóvenes, así como atención en salud.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_sinaloa_guerra_iran_65672c95b4
Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán
EH_UNA_FOTO_11_c6d225be78
Sheinbaum coloca primera piedra de hospital del IMSS
HCQ_01_r_Xk_AA_2_TA_5_0f18322db2
Buque de EUA llega a Veracruz para reabastecimiento
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_02_28_234735_b0608378c9
Tigres aplasta al América ofreciendo buena exhibición futbolera
quienes_lideraran_iran_consejo_469830d113
Consejo liderará Irán tras muerte de Ali Jameneí en ataques
toluca_gana_ante_chivas_b80afa10fe
Toluca vence a Chivas 2-0 y es segundo lugar de la Liga Mx
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×