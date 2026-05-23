Rubén Rocha y exfuncionarios son citados por la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas originarias de esa entidad, como parte de la investigación abierta tras las acusaciones presentadas en una corte federal de Estados Unidos por presuntos vínculos con facciónes del crimen organizado en Sinaloa.

La información fue confirmada este sábado 23 de mayo de 2026 mediante un comunicado oficial difundido por la FGR, donde se precisó que las comparecencias forman parte del plan de investigación que mantiene abierta el Ministerio Público Federal.

FGR confirma citatorios contra implicados de Sinaloa

En el documento oficial, la Fiscalía señaló que actualmente realiza “las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación” relacionadas con casos considerados de interés público.

La dependencia explicó que las diligencias derivan de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, informó la FGR.

Las investigaciones están relacionadas con presuntos nexos con estructuras del narcotráfico.

Uno de los elementos relevantes dentro del proceso es que Rubén Rocha Moya ya no cuenta con fuero constitucional, luego de solicitar licencia al cargo de gobernador de Sinaloa a principios de mayo.

La separación temporal del cargo abrió la posibilidad para que el Ministerio Público Federal pudiera citarlo formalmente a rendir entrevista dentro de las investigaciones en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la fecha exacta en que Rocha Moya deberá comparecer ante la Fiscalía.

Exsecretario de Seguridad ya se entregó en Estados Unidos

Entre las personas relacionadas con la investigación también aparece el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien presuntamente se entregó a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo.

El caso forma parte de las indagatorias derivadas de las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos contra exfuncionarios y colaboradores ligados al gobierno sinaloense.

Las investigaciones buscan determinar posibles vínculos con actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

FGR también citó a gobernadora y exfiscal de Chihuahua

En el mismo comunicado, la FGR informó que además de las investigaciones relacionadas con Sinaloa, también fueron citados a comparecer la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exfiscal estatal, César Jáuregui.

Las comparecencias forman parte de la indagatoria relacionada con el caso del presunto narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal, así como por la presencia de agentes estadounidenses durante el operativo realizado los días 17 y 18 de abril.

La Fiscalía indicó que ambos funcionarios fueron requeridos en calidad de testigos para recabar entrevistas ministeriales encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados.

Fiscalía asegura actuar conforme al debido proceso

La FGR aseguró que todas las diligencias se desarrollan bajo apego legal y conforme a las atribuciones constitucionales de la institución.

“En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”, señaló la dependencia.

La institución agregó que continuará informando sobre los avances de las investigaciones conforme se desarrollen las diligencias ministeriales.

“La Fiscalía General de la República refrenda su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad”, destacó el comunicado.

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