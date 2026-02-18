Presenta Sheinbaum reforma para eliminar pensiones millonarias

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma destinada a eliminar privilegios en las jubilaciones, especialmente para funcionarios de alto nivel.

La mandataria explicó que la modificación propuesta tiene como objetivo principal erradicar las pensiones excesivas que contrastan con las jubilaciones estándar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con dicha medida, se busca establecer un tope máximo de $70 mil pesos para las pensiones de los altos funcionarios, equivalente a la mitad del salario de la Presidencia de la República.

Según Sheinbaum, la implementación de esta reforma generará un ahorro estimado de $5 mil millones de pesos, los cuales serán destinados a fortalecer programas de bienestar social.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un diagnóstico sobre las pensiones más altas dentro de empresas paraestatales del gobierno federal, donde se detectaron montos que superan ampliamente los promedios nacionales e incluso el salario de la Presidencia.

“Les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes”, advirtió la funcionaria al detallar los hallazgos.

Luz y Fuerza, el caso más alto

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, más de 14 mil extrabajadores reciben pensiones que representan un gasto anual de 28 mil millones de pesos.

De ese universo, nueve mil 457 personas, el 67 por ciento, cobran entre 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales. Incluso, una persona percibe más de un millón de pesos cada mes.

“A los jubilados de Luz y Fuerza se les subsidia parcialmente el ISR, lo que implica dos mil 400 millones de pesos adicionales al año”, explicó Buenrostro.

Según los datos expuestos, estas pensiones llegan a ser hasta 140 veces superiores al promedio nacional, que ronda entre $6,600 y $8,400 pesos en instituciones como el IMSS e ISSSTE.

Pemex y CFE, también bajo la lupa

En Pemex se registran poco más de 22 mil jubilados del régimen de confianza, con un costo anual cercano a los $25 mil millones de pesos.

De ellos, 144 personas reciben una pensión superior al salario de la presidenta, lo que implica $1,827 millones de pesos adicionales al año.

Además, 618 casos superan lo que percibe el director general de la empresa y mil 96 exceden el tabulador vigente.

“Estamos hablando de puro personal de confianza y altos mandos”, puntualizó la secretaria.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el padrón asciende a 54 mil jubilados, con un gasto anual de $41 mil millones de pesos. De ellos, dos mil 199 reciben montos superiores al salario presidencial.

También se revisaron casos en la banca de desarrollo. En Nafin hay casi mil 500 jubilados del régimen de confianza, con un costo anual de $643 millones de pesos; nueve superan el salario presidencial.

Banobras cuenta con mil 520 jubilados y un gasto anual de mil 29 millones; 19 reciben más que la titular del Ejecutivo.

Mientras que Bancomext tiene 966 jubilados con un monto anual de 766 millones de pesos, de los cuales 22 superan el ingreso presidencial.

Buenrostro subrayó que todas estas cifras están “muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno”, al tratarse de esquemas heredados en regímenes de confianza y altos mandos.

En el mismo contexto, Sheinbaum informó que renunció a su plaza académica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Señaló que, de no reincorporarse a labores docentes en el futuro, se jubilaría con su pensión del ISSSTE.

“Muy probablemente alcance 30 mil pesos mensuales”, comentó.

La iniciativa será enviada el próximo lunes al Senado para su discusión. El Ejecutivo sostiene que se trata de cerrar espacios a privilegios heredados y homologar criterios salariales en el sector público.

“Es un asunto de justicia y de responsabilidad con los recursos públicos”, concluyó Sheinbaum.

