UEFA investiga presunto racismo en Benfica-Real Madrid

La UEFA designó a un inspector de ética y disciplina para investigar los hechos ocurridos en el duelo entre Benfica y Real Madrid, tras las acusaciones de comportamiento discriminatorio contra el brasileño Vinicius Júnior.

El organismo confirmó que revisa el informe arbitral del encuentro disputado en Lisboa, correspondiente a la ida del “play-off” de la UEFA Champions League, y adelantó que informará sobre posibles sanciones en su momento.

Protocolo activado en pleno partido

El árbitro francés François Letexier detuvo el partido durante aproximadamente ocho minutos tras la denuncia de Vinicius, quien señaló haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni.

El incidente se produjo después del gol del Real Madrid al minuto 49. Tras su celebración, el brasileño alertó al silbante, lo que activó el protocolo antirracismo aprobado por la UEFA en 2009.

Incluso jugadores como Kylian Mbappé amagaron con abandonar el terreno de juego en señal de protesta.

Mbappé fue contundente al término del partido al denunciar lo ocurrido y exigir una postura firme contra cualquier acto discriminatorio.

Prestianni niega acusaciones

Horas después, Prestianni utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones. Aseguró que nunca dirigió insultos racistas a Vinicius y sostuvo que hubo una mala interpretación de lo sucedido.

También afirmó haber recibido amenazas tras el encuentro.

Vinicius, por su parte, respondió con un mensaje directo en el que calificó a los racistas como “cobardes” y cuestionó la aplicación del protocolo durante el partido.

Más incidentes bajo revisión

Cabe señalar que dicha investigación no se limita al presunto acto racista.

La UEFA también analizará el lanzamiento de objetos desde la grada —uno de ellos impactó en Vinicius— y la expulsión del técnico del Benfica, José Mourinho, quien fue enviado a las gradas al minuto 84 por protestar una jugada.

Mourinho no podrá estar en el banquillo del Santiago Bernabéu en el partido de vuelta, conforme al reglamento disciplinario del torneo.

El protocolo en tres pasos

Desde 2009, los árbitros cuentan con un procedimiento claro ante actos racistas: detener el juego y emitir un aviso por megafonía; suspender temporalmente el encuentro si persisten los hechos; y como último recurso, cancelar definitivamente el partido.

Ahora, el caso queda en manos de los órganos disciplinarios de la UEFA, que determinarán si procede una sanción tras analizar todas las pruebas.

