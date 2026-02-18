Podcast
iran_rusia_navales_df0d1b959b
Internacional

Irán y Rusia realizarán maniobras navales en Omán

Irán y Rusia iniciarán ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el Índico, en medio de tensiones con Estados Unidos y el despliegue de portaaviones

  • 18
  • Febrero
    2026

Irán y Rusia llevarán a cabo el jueves ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, en un contexto marcado por la presión militar de Estados Unidos sobre Teherán.

Las maniobras buscan fortalecer la seguridad marítima y mejorar la coordinación operativa entre ambas armadas, según informó la agencia Tasnim.

Seguridad en rutas estratégicas

El portavoz de los ejercicios, el vicealmirante Hasan Magsudlu, señaló que el objetivo central es “mejorar la seguridad y las interacciones sostenibles de la navegación marítima en el mar de Omán y el norte del océano Índico”.

Añadió que las fuerzas navales pretenden reforzar su capacidad para enfrentar amenazas contra buques comerciales y petroleros, así como combatir el terrorismo marítimo.

Las operaciones arrancarán en el puerto iraní de Bandar Abás, punto clave en el sur del país, aunque no se detalló la duración ni el número de embarcaciones participantes.

Mensaje en medio de tensión con Washington

El comandante ruso de la agrupación naval, Alexei Sergiev, quien ya se encuentra en territorio iraní, afirmó que las actuales relaciones bilaterales permiten afrontar de manera conjunta desafíos marítimos y costeros.

“Rusia está lista para realizar ejercicios conjuntos en cualquier región, incluyendo operaciones especializadas contra el terrorismo marítimo”, sostuvo.

Las maniobras se desarrollarán al este del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del planeta, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

En días recientes, fuerzas iraníes realizaron prácticas en la zona e incluso cerraron parcialmente el paso marítimo.

Portaaviones estadounidenses en la región

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate hacia Oriente Medio, además del envío del USS Gerald R. Ford, en una señal de presión sobre Teherán.

Las tensiones se producen mientras continúan negociaciones nucleares en Ginebra y tras episodios militares previos en la región.

Por su parte, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, minimizó las advertencias estadounidenses y lanzó una advertencia directa:

“Un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar”.


