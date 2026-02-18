Podcast
Tamaulipas

Reabrirá STJT 800 expedientes para retomar órdenes de aprehensión

Autoridades identificaron que alrededor de 3 mil expedientes que permanecían suspendidos por más de 15 años, por lo que fueron 800 los que se reabrirán

  • 18
  • Febrero
    2026

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania López Contreras, anunció que se reabrirán unos 800 expedientes de los 3 mil que se encontraban suspendidos, para retomar las órdenes de aprehensión giradas junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La revisión realizada por los jueces determinó que algunos expedientes habían prescrito, mientras que otros, relacionados con delitos como secuestros y asesinatos, no prescriben y necesitan un impulso procesal. 

Exponen presunta omisión por corrupción de 800 expedientes

Contreras López indicó que de presume que en estos 800 expedientes pudo haber omisión por corrupción, por lo que están retomando lo encontrado en el Sistema Judicial de Tamaulipas y se dará vista a las instancias correspondientes.

Dijo que la intención es combatir la impunidad que se practicaba en años anteriores, por lo que ahora con las jornadas de revisión y ordenamiento emprendidas por el Supremo Tribunal de Justicia, se identificaron 3 mil expedientes que permanecían suspendidos por más de 15 años, de los cuales 800 se reabrirán.


