Últimas demandas contra Deshaun Watson son desestimadas

Deshaun Watson parece haber cerrado, al menos en los tribunales civiles, uno de los capítulos más polémicos de su carrera.

Este lunes se desestimaron las dos últimas demandas que enfrentaba el quarterback de los Cleveland Browns por acusaciones de conducta sexual inapropiada, según registros judiciales.

Con estas resoluciones, el jugador deja atrás casi 30 demandas civiles presentadas desde 2021 por mujeres que lo acusaron de exponerse, tocarlas con sus genitales o besarlas sin consentimiento durante sesiones de masaje.

Algunas denunciantes incluso afirmaron haber sido obligadas a practicar sexo oral o haber sido víctimas de agresión sexual.

Las dos demandas desestimadas estaban programadas para ir a juicio en las próximas semanas y se remontan a la etapa de Watson con los Houston Texans.

Con ello, se cree que el mariscal de campo ya no enfrenta otros procesos civiles pendientes relacionados con estas acusaciones.

El abogado Tony Buzbee, representante de una de las denunciantes, confirmó que la demanda de su clienta fue retirada tras llegar a un acuerdo, aunque se negó a dar detalles por la confidencialidad del caso.

En tanto, la abogada Anissah Nguyen no respondió a solicitudes de comentarios sobre la otra demanda desestimada, mientras que los abogados de Watson declinaron pronunciarse.

Watson mantiene su inocencia

Watson, quien en 2022 llegó a los Browns, ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra.

Dos jurados de instrucción en Texas se negaron a presentar cargos penales, y su abogado Rusty Hardin calificó las denuncias como “infundadas”.

Para 2023, el propio jugador declaró no recordar encuentros sexuales con una de las mujeres que lo acusó.

Una de las denunciantes también había demandado a los Texans por supuestamente facilitar los encuentros y no intervenir, pero ese caso fue desestimado recientemente.

En 2022, otras 30 mujeres resolvieron sus reclamos legales contra la franquicia por supuestamente ignorar las acusaciones contra su entonces estrella.

Las denuncias contra Watson se remontan a presuntos incidentes ocurridos entre 2017 y 2020.

La mayoría de las demandas fueron resueltas mediante acuerdos en 2022, aunque el escándalo dejó una fuerte huella en su carrera.

