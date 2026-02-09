Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara

Este lunes se dio a conocer que la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara fue una embolia pulmonar, con el cáncer como causa subyacente, de acuerdo con información contenida en su certificado de defunción.

El documento, emitido en Los Ángeles, señala que la embolia pulmonar —una condición que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones— fue la causa inmediata del fallecimiento de la actriz, quien murió el pasado 30 de enero a los 71 años. El cáncer rectal fue identificado como la causa a largo plazo.

El oncólogo que firmó el certificado indicó que trató a O’Hara desde marzo del año pasado y que la vio por última vez el 27 de enero. La actriz falleció en un hospital de Santa Mónica, California.

Catherine O’Hara, nacida en Canadá, fue integrante del elenco de “SCTV” y alcanzó gran popularidad por su papel como la madre del personaje de Macaulay Culkin en las películas de Home Alone (Mi pobre angelito). Más recientemente, ganó un premio Emmy por su interpretación de la excéntrica y adinerada Moira Rose en la serie Schitt’s Creek.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que el comunicado inicial de sus representantes únicamente señalaba que había muerto “tras una breve enfermedad”, sin dar mayores detalles.

En el certificado de defunción también se indica que la actriz fue incinerada. Su ocupación aparece registrada como “actriz”, y se menciona que ejerció su profesión durante más de 50 años en la industria del entretenimiento.

