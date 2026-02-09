¿Una baja más? Cruz Azul acelera el fichaje de Nicolás Ibáñez

Cruz Azul acelera fichaje de Nicolás Ibáñez para reforzar su ofensiva en el cierre del mercado de transferencias de la Liga MX. La directiva celeste llegó a un acuerdo con Tigres para que el delantero argentino se incorpore al club y realice sus exámenes médicos el lunes 9 de febrero.

Ibáñez, cuyo contrato con Tigres vence el 31 de diciembre de 2026, entrenaba con la plantilla Sub 21 mientras se definía su futuro. Su incorporación responde a la necesidad de Cruz Azul de contar con un delantero de jerarquía con experiencia comprobada en el futbol mexicano.

Nicolás Ibáñez aterrizará en Ciudad de México para firmar con 'La Máquina'

De acuerdo con medios deportivos, la negociación entre Cruz Azul y Tigres se intensificó y concluyó satisfactoriamente, por lo que Ibáñez se trasladará a la capital para completar los exámenes médicos y oficializar su traspaso.

El movimiento se enfocó en reforzar la zona ofensiva de La Noria, ofreciendo un perfil con recorrido en la Liga MX que encaja con los objetivos deportivos del equipo.

Guido Pizarro comenta sobre la salida de Ibáñez y la planificación de Tigres

El técnico de Tigres, Guido Pizarro, declaró que el club tiene hasta la noche del cierre del mercado para definir la situación de Nicolás Ibáñez y confió en que se tomará la mejor decisión para ambas instituciones.

“Con el compromiso de hacer nuestro trabajo en el campo, y que el resultado sea consecuencia. Lo de Nico, tenemos tiempo hasta hoy en la noche y esperemos que sea lo mejor para él y para la institución”.

Pizarro resaltó la confianza en su plantilla y en la unión del equipo para afrontar los retos del torneo, enfocándose en el trabajo diario y el compromiso institucional.

Cruz Azul y Tigres equilibran fichaje con agenda competitiva intensa

Mientras se concreta la incorporación de Ibáñez, Cruz Azul se prepara para la vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026 frente al Vancouver Football Club el 12 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente, el equipo se enfocará en la Liga MX, enfrentando a Tigres y más adelante a Chivas el 21 de febrero.

Por su parte, Tigres también mantiene actividad internacional importante, con la vuelta ante Forge FC programada para el 10 de febrero en el Estadio Universitario, tras un empate 0-0 en Canadá que dejó la eliminatoria abierta.

El fichaje de Ibáñez llega en un momento crucial para Cruz Azul, buscando consolidar su ofensiva mientras se enfrenta a compromisos tanto nacionales como internacionales en un calendario de alta exigencia.

