Checo Pérez presenta su nuevo casco con Cadillac F1

Sergio “Checo” Pérez presentó oficialmente su nuevo casco para la temporada 2026 de Fórmula 1, ahora como piloto del equipo Cadillac F1.

El diseño fue revelado este lunes 9 de febrero a través de las redes sociales del equipo y del propio piloto mexicano, acompañado de imágenes y videos que muestran cada ángulo de la pieza.

El casco mantiene el icónico amarillo lima que ha caracterizado a Pérez a lo largo de su carrera, aunque ahora adopta un tono más verdoso y neón.

La transformación más notable es la sustitución del tradicional azul, presente en su etapa con Red Bull, por un negro profundo en acabados mate y brillante, acompañado de detalles en fibra de carbono.

Las líneas curvas del diseño anterior dan paso a trazos más angulares y diagonales, aportando un estilo más agresivo y moderno, en sintonía con la estética de Cadillac y General Motors.

El visor, que anteriormente era azul, ahora luce un reflejo iridiscente, reforzando el carácter premium del conjunto.

Identidad mexicana y presencia de marcas

El casco conserva elementos distintivos del piloto mexicano. En la parte superior se aprecia la bandera de México, mientras que el escudo de Cadillac aparece en el visor y el nombre de la marca rodea la corona del casco.

En la zona trasera destaca el logo de General Motors junto a la inscripción “Luuna”. Además, se mantienen los patrocinadores personales de Pérez, entre ellos Claro, Mercado Libre, Tommy Hilfiger, KitKat, TWG Motorsports y Jim Beam.

El resultado es una pieza que combina tradición e innovación, marcando el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del piloto.

Regreso a la Fórmula 1 tras año sabático

Pérez regresa a la máxima categoría después de un año sabático en 2025, tras acordar con Red Bull Racing la rescisión de su contrato al finalizar la temporada 2024.

Su última carrera con la escudería austriaca fue el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se retiró en la primera vuelta tras un contacto con Valtteri Bottas, quien ahora será su compañero de equipo en Cadillac.

El fichaje de ambos pilotos fue anunciado el 25 de agosto de 2025 con contratos plurianuales.

El contraste con su casco de 2024 es evidente. Aquel diseño combinaba el amarillo-anaranjado característico de Pérez con el azul corporativo de Red Bull y acentos rojos. Ahora, el negro sustituye completamente esa identidad visual, simbolizando el comienzo de una nueva era.

