Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_40_1150818ac3
Deportes

Checo Pérez presenta su nuevo casco con Cadillac F1

Sergio “Checo” Pérez reveló su casco para la temporada 2026 de Fórmula 1 con Cadillac F1, marcando una nueva etapa tras su regreso a la máxima categoría.

  • 09
  • Febrero
    2026

Sergio ChecoPérez presentó oficialmente su nuevo casco para la temporada 2026 de Fórmula 1, ahora como piloto del equipo Cadillac F1.

El diseño fue revelado este lunes 9 de febrero a través de las redes sociales del equipo y del propio piloto mexicano, acompañado de imágenes y videos que muestran cada ángulo de la pieza.

El casco mantiene el icónico amarillo lima que ha caracterizado a Pérez a lo largo de su carrera, aunque ahora adopta un tono más verdoso y neón.

La transformación más notable es la sustitución del tradicional azul, presente en su etapa con Red Bull, por un negro profundo en acabados mate y brillante, acompañado de detalles en fibra de carbono.

Las líneas curvas del diseño anterior dan paso a trazos más angulares y diagonales, aportando un estilo más agresivo y moderno, en sintonía con la estética de Cadillac y General Motors.

i.jfif

El visor, que anteriormente era azul, ahora luce un reflejo iridiscente, reforzando el carácter premium del conjunto.

Identidad mexicana y presencia de marcas

El casco conserva elementos distintivos del piloto mexicano. En la parte superior se aprecia la bandera de México, mientras que el escudo de Cadillac aparece en el visor y el nombre de la marca rodea la corona del casco.

En la zona trasera destaca el logo de General Motors junto a la inscripción “Luuna”. Además, se mantienen los patrocinadores personales de Pérez, entre ellos Claro, Mercado Libre, Tommy Hilfiger, KitKat, TWG Motorsports y Jim Beam.

El resultado es una pieza que combina tradición e innovación, marcando el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del piloto.

Regreso a la Fórmula 1 tras año sabático

Pérez regresa a la máxima categoría después de un año sabático en 2025, tras acordar con Red Bull Racing la rescisión de su contrato al finalizar la temporada 2024.

Su última carrera con la escudería austriaca fue el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se retiró en la primera vuelta tras un contacto con Valtteri Bottas, quien ahora será su compañero de equipo en Cadillac.

El fichaje de ambos pilotos fue anunciado el 25 de agosto de 2025 con contratos plurianuales.

El contraste con su casco de 2024 es evidente. Aquel diseño combinaba el amarillo-anaranjado característico de Pérez con el azul corporativo de Red Bull y acentos rojos. Ahora, el negro sustituye completamente esa identidad visual, simbolizando el comienzo de una nueva era.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Checo_Perez_Cadillac_df31b00755
Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas
G_0_C_Lt_WYAAQ_Ep_O_6774045ff7
Checo Pérez completa su primer test con el nuevo Cadillac
deportes_checo_verstapen_9c5ebe6735
'Trabajar con Verstappen fue lo peor en la F1': Checo Pérez
publicidad

Últimas Noticias

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
archivo_policia_tamaulipas_be771b4703
Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos
mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×