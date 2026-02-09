Anuncia Sheinbaum que México producirá vacunas ARNm

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la farmacéutica Liomont y la empresa internacional Moderna para la producción de vacunas de ARN en México.

Mediante sus redes sociales, la titular del ejecutivo destacó que el convenio representa un paso importante para fortalecer la soberanía sanitaria, pues este acuerdo, además de permitir la fabricación de vacunas contra COVID-19, también permitirá el desarrollo de otro tipo de biológicos prioritarios.

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

Sheinbaum también destacó que Moderna fue una de las compañías líderes en el desarrollo de este tipo de vacunas durante la pandemia y las cuales fueron aplicadas en México y otros países.

También hizo énfasis en que ahora este conocimiento será trasladado al país a través de un esquema de colaboración con el gobierno federal.

De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, este nuevo acuerdo también contempla el desarrollo en conjunto de investigación científica, en el cual participarán investigadores mexicanos en áreas como biomedicina, con el objetivo de impulsar la creación de nuevas vacunas adaptadas a las necesidades del país.

Por último, la presidente mencionó el desarrollo de vacunas contra enfermedades como el dengue, así como investigaciones enfocadas en tratamientos innovadores, incluso contra el cáncer, lo que, dijo, colocaría a México en una posición estratégica dentro del ámbito científico y tecnológico.

