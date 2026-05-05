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Stefon Diggs es declarado no culpable de agredir a chef personal

El caso se originó tras un incidente en diciembre en la residencia del jugador, donde la chef afirmó que fue abofeteada y estrangulada durante una discusión

  • 05
  • Mayo
    2026

El exreceptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, fue declarado no culpable de agredir a su chef personal, en un juicio que concluyó este martes tras apenas dos días de audiencias.

El caso se originó a partir de un incidente ocurrido el 2 de diciembre en la residencia del jugador en Dedham, donde Jamila Adams —quien trabajaba como su chef personal y vivía en el domicilio— afirmó que fue abofeteada y estrangulada durante una discusión.

Defensa cuestionó la versión de la denunciante

Los abogados de Diggs rechazaron categóricamente las acusaciones y sostuvieron que la supuesta agresión nunca ocurrió, poniendo en duda la credibilidad de Adams.

Durante el juicio, la defensa argumentó que el conflicto pudo haber estado relacionado con temas económicos, tensiones personales o desacuerdos en la relación, incluyendo un viaje planeado a Miami.

“No hubo agresión, no hubo estrangulamiento, no hubo ningún incidente ese día ni ningún otro día”, afirmó el abogado defensor Andrew Kettlewell ante el jurado.

Asimismo, señalaron que la denunciante habría realizado exigencias económicas y presentaron testimonios de personas cercanas que aseguraron que Adams no mostraba signos visibles de lesiones tras el supuesto incidente.

Fiscalía defendió el testimonio de la víctima

Por su parte, la fiscalía sostuvo que el caso debía evaluarse a partir del testimonio de la denunciante y del contexto de la relación entre ambas partes.

“Él era un atleta, una celebridad, con poder financiero... y cuando se toma todo eso en cuenta, su comportamiento sí tiene sentido”, argumentó el fiscal adjunto Drew Virtue.

El representante del Ministerio Público pidió al jurado no desestimar la declaración de Adams por no ser “una testigo perfecta”, subrayando la dinámica de poder existente entre ella y el jugador.

Veredicto a favor del jugador

Tras analizar las pruebas y testimonios, el jurado determinó que no existían elementos suficientes para acreditar la agresión, por lo que emitió un veredicto de no culpabilidad a favor de Stefon Diggs.

Con esta resolución, el caso queda cerrado en el ámbito penal, luego de un proceso breve pero marcado por versiones encontradas sobre lo ocurrido dentro de la residencia del jugador.


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