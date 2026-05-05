Así quedaron los primeros juegos de los Playoffs de la NBA

La postemporada de la NBA subió de intensidad este martes con el inicio de las Semifinales de Conferencia. En el Este, los Detroit Pistons hicieron valer su localía, mientras que en el Oeste, los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, reafirmaron su dominio ante unos Lakers mermados por las ausencias.

Bickerstaff cobra factura ante Cleveland

En un duelo con tintes personales, los Detroit Pistons derrotaron 111-101 a los Cleveland Cavaliers. JB Bickerstaff, actual técnico de Detroit, inició la serie con éxito frente al equipo que lo despidió en 2024. Los Pistons lograron romper una racha negativa de 12 derrotas consecutivas ante Cleveland en playoffs.

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Cade Cunningham lideró la ofensiva con 23 puntos, respaldado por un quinteto titular que terminó por completo en dobles dígitos, incluyendo a Tobias Harris (20 pts) y Duncan Robinson (19 pts).

Pese a que los Cavs lograron borrar una desventaja de 18 puntos y empatar el juego en el último cuarto gracias a James Harden (22 pts), las 19 pérdidas de balón terminaron por sentenciarlos.

OKC no da tregua a unos Lakers sin Doncic

En el Oeste, el Oklahoma City Thunder mantuvo su paso perfecto en estos playoffs al vencer 108-90 a Los Angeles Lakers. Los campeones defensores no extrañaron la mejor versión de Shai Gilgeous-Alexander, quien por primera vez en el año no alcanzó las 20 unidades, pues Chet Holmgren dio un paso al frente con un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes.

Stole it, swung it, scored it 👌



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Los Lakers sufrieron ante la ausencia de Luka Doncic, quien continúa fuera por una lesión en los isquiotibiales. LeBron James, a sus 41 años, fue el motor angelino con 27 puntos, pero el nulo acierto perimetral de Austin Reaves (0 de 5 en triples) y la intensidad defensiva de Alex Caruso terminaron por inclinar la balanza hacia los locales.

La acción continúa

Ambas series reanudarán su actividad el próximo jueves:

Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons (Juego 2): Jueves en Detroit.

LA Lakers vs. Oklahoma City Thunder (Juego 2): Jueves en Oklahoma City.

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