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Memelos FC es el primer campeón de la Teens League

El equipo que dirige Mariano 'El Monstruo' Bollella vence 8-7 al superlíder Sharks en la Gran Final y se corona de manera dramática en este certamen

  • 06
  • Mayo
    2026

Memelos FC se convirtió en el primer monarca de la Teens League, al derrotar 8-7 a Sharks, en un emocionante duelo por el título que se celebró en la Arena Soccer de Guadalupe, Nuevo León.

El equipo de Cris Casas, Omar Madero, Chris Tavarez y Jorge Torres Nilo realizó la hombrada y sorteó el mismo día, el pasado sábado 2 de este mes de mayo, el Play Inn, Semifinal y Final… y salieron avantes hasta cargar el trofeo.

Con su goleador y jugador insignia inspirado, Patricio “Pato” Martínez, el MVP de la Liguilla, y un trabajo colectivo ejemplar del resto del plantel, el equipo que dirige Mariano “El Monstruo” Bollella fue dejando rivales hasta el campeonato En cinco horas jugaron tres partidos y no pudieron derrotarlos.

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Los Sharks llegaron a la final con los dientes bastante afilados y en semifinal doblegaron a Gurunation por marcador de 8-5, tomando revancha de lo sucedido en el rol regular, ya que la escuadra de Pello Maldonado, Meli Rico, Jean y El Mijo fue el único equipo que pudo derrotar a los tiburones en esa fase.

Memelos primero echó a Forza, escuadra presidida por el futbolista Carlos Salcedo, el cantante Juanpa Salazar y Julián Peña Jr., de Grupo Frontera, en una electrizante tanda de penales, en la que “Pato” también se puso los guantes y atajó un cobro para darle la chance a su equipo de sacar la victoria en muerte súbita, la misma que no desaprovecharon.

Luego, en la semifinal, doblegaron a OB3, equipo de la entrenadora y conductora Gaby Batocletti, el exfutbolista Miguel Garza y el actor Miguel Manzo, por marcador de 9-5, gracias a que adquirieron una ventaja temprana y que les permitió manejar el partido.

En ese duelo se vivió un momento muy emotivo, cuando Josué Alexander Ávila, el jugador más pequeño de toda la liga, anotó de cabeza para ayudar a su equipo.

En la Gran Final se toparon contra un equipo poderoso como los Sharks, presididos por los empresarios Marcus y Alan Dantus y la influencer Andrea de Nigris, en un choque por demás parejo que se definió literalmente hasta los últimos segundos. En la ronda regular, Memelos fue el primer equipo en arrebatarles puntos, ya que venció en penalties a Sharks.

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En la Final, los Memelos destruyeron una desventaja de 2-0 y luego de 3-1 que llegó a tener el superlíder… y fueron poco a poco debilitando al coloso marino hasta liquidarlo.

Con dos goles del gigante brasileño Higor Meurer, dos más de Óliver Urrecha, el penal presidente anotado por Madero y un hat trick de “Pato”, quien consiguió ocho goles en la Liguilla, se llevaron el triunfo.

El equipo de verde y blanco llegó con ventaja de dos goles al “modo neón” final y, aunque aceptó uno, consiguió otro en esos últimos dos minutos del partido en los que se juega tres contra tres a oscuras, solamente iluminados con luz negra, para sellar el campeonato.

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Memelos se ubicó en el tercer puesto general durante la fase regular y solo perdió dos juegos. Su plantel está integrado de la siguiente manera: Cris Casas, Omar Madero, Jorge Torres Nilo y Chris Tavares, como presidentes; Óscar Sánchez, como director deportivo; Mariano Bollella, como entrenador y Jonathan Sarabia, como auxiliar técnico; Elías Cano y Alejandro Gámez, como porteros; Óliver Urrecha, Emilio López y Luis Ortiz, como defensores. Higor Meurer, Pedro Quintero, Bladimir Martínez, Josué Gámez, Gerardo Sánchez y Josué Ruiz, en el mediocampo, además de “Pato” Martínez, Ian Leal, Saíd Treviño y Josué Alexander Ávila, en la delantera.

Roberto Chávez, presidente de la Teens League, les entregó el trofeo entre una lluvia de confeti y fuegos artificiales Los campeones se hicieron acreedores a unas becas del Tec Milenio.

Se espera que Memelos FC busque el bicampeonato en el segundo split de la Teens League, programado para octubre de este mismo año.


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