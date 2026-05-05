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Busca Tigres el pase a otra Final de Concachampions

Los de la UANL no han perdido en casa ante equipos foráneos y hoy por la noche reciben a un más: Nashville, en la Vuelta de la Semifinal de la Concachampions

  • 05
  • Mayo
    2026

Esta noche en punto de las 19:30 horas, los Tigres de Guido Pizarro reciben en El Volcán al Nashville SC; en juego de Vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, que definirá a la escuadra que se llevará el boleto para disputar la Final de este certamen, donde enfrentarán a quien resulte victorioso de Los Ángeles FC y Toluca, que jugarán la otra Semi mañana miércoles en el Estado de México.

Con anotación de Ángel Correa al minuto 33’, los de la ‘U’ vencieron el pasado martes 28 de abril de 2026 a los ‘The Boys in Gold’ por 1-0 en el Geodis Park del estado de Tennessee de Estados Unidos. Este fue un duelo inédito para ambos clubes, ya que nunca se habían enfrentado en un partido oficial.

Para esta batalla deportiva, los del ‘Conde’ Pizarro necesitan del triunfo o el empate por cualquier marcador para avanzar a la Final.

Pero, el 1-0 en favor de los comandados por Brian Joseph Callaghan II mandaría el duelo a tiempos extras; de permanecer la igualada en el alargue, habría serie de penaltis.

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Un triunfo por un gol de diferencia, a partir de 2-1, 3-2, 4-3, y así sucesivamente, colocaría a los ‘Coyotes’ como el primer finalista del torneo, gracias a que se beneficiaría con el primer criterio de desempate, que es la cantidad de goles como visitante.

Son 36 los juegos internacionales oficiales que se han llevado a cabo en el Estadio Universitario en los últimos 30 años… y en los últimos 17 partidos oficiales de fase inicial como de fase final en la Liga de Campeones de Concacaf, en este recinto deportivo, los universitarios conservan el invicto.

La última derrota que le propinaron a los felinos fue el 23 de abril de 2019, su verdugo fue el Monterrey, con un marcador de 1-0 y la anotación la consumó el defensa argentino Nicolás Sánchez. De ahí pa’lreal los de la UANL han cosechado 14 victorias y tres empates, sin derrota, anotando 49 goles y recibiendo solamente 13 tantos.


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