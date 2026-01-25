México vence por la mínima a Bolivia en amistoso internacional

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Bolivia como visitante en su segundo partido de preparación rumbo al Mundial 2026, encuentro disputado el domingo y que estuvo marcado por el gol de Germán Berterame y la lesión del defensor Israel Reyes.

El resultado representó la segunda victoria del Tri en el año, luego del triunfo por el mismo marcador ante Panamá, en una serie de encuentros amistosos programados para evaluar jugadores y variantes tácticas.

Berterame define el partido tras error defensivo

El único gol del encuentro cayó al minuto 68, cuando Germán Berterame aprovechó un deficiente despeje del arquero Carlos Lampe tras un centro al área. El balón quedó a merced del delantero naturalizado mexicano, quien definió con una media vuelta para enviar el esférico al fondo de las redes.

La anotación significó el segundo gol de Berterame con la Selección Mexicana en su octavo partido internacional, luego de completar su proceso de naturalización y ser considerado nuevamente en la convocatoria del combinado nacional.

Bolivia fue superior por lapsos del encuentro

Antes del tanto mexicano, el conjunto boliviano había mostrado mayor dominio del balón y generado las opciones más claras. La más peligrosa se presentó en el segundo tiempo, cuando Carlos Melgar sacó un disparo desde fuera del área que se estrelló en la base del poste, manteniendo el empate momentáneo.

México tuvo dificultades para imponer condiciones durante amplios tramos del partido, lo que obligó al equipo a ajustar líneas y esperar el error rival para marcar diferencia en el marcador.

Expulsiones y lesión marcan el cierre del duelo

Bolivia terminó el encuentro con 10 jugadores tras la expulsión de Robson Matheus, quien realizó una fuerte entrada sobre Berterame que fue sancionada con tarjeta roja directa.

Instantes después, el árbitro colombiano Carlos Betancourt también expulsó a Rafael Márquez, auxiliar técnico de México, tras reclamar la decisión arbitral desde el banquillo.

El triunfo quedó parcialmente empañado por la lesión del defensor Israel Reyes, quien pidió su cambio luego de recibir un fuerte golpe en un costado y tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito de asistencia.

Balance histórico y rotaciones del Tri

Con este resultado, México extendió su paso perfecto ante Bolivia en partidos amistosos, al sumar su décima victoria. En el historial general entre ambas selecciones, el Tri registra 11 triunfos, una derrota y dos empates en 14 enfrentamientos.

El director técnico Javier Aguirre presentó un once inicial con nueve cambios respecto al partido anterior ante Panamá, como parte de su estrategia para observar jugadores de la Liga MX antes de definir la lista final para el Mundial, que México disputará como país anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

El cuerpo técnico continuará con la evaluación del plantel en los próximos compromisos de preparación, en busca de consolidar una base competitiva de cara a la justa mundialista.

El próximo encuentro de la selección mexicana será el 25 de febrero, cuando se enfrenten a la selección europea de Islandia desde el estadio Corregidora en Querétaro.

