Niñas y niños son el mayor tesoro de Coahuila: Gobernador

En el marco del Día del Niño, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la niñez es la prioridad en Coahuila, al asegurar que su administración mantiene acciones e instituciones enfocadas en su cuidado, desarrollo y bienestar.

El mandatario estatal destacó que las niñas y los niños representan el “mayor tesoro” de las familias y del estado, por lo que, dijo, existe un compromiso permanente para protegerlos y generar condiciones que favorezcan su crecimiento.

Señaló que en la entidad se trabaja con instituciones que se mantienen atentas a las necesidades de la niñez, con el objetivo de garantizar su seguridad y su desarrollo integral.

Gobernador reitera que trabajará para ofrecer condiciones adecuadas para nuevas generaciones

Jiménez Salinas envió un mensaje con motivo de esta fecha, en el que deseó un feliz Día del Niño a las familias coahuilenses, al tiempo que reiteró que continuará el trabajo para que el estado ofrezca condiciones adecuadas para las nuevas generaciones.

Adelantó que participará en actividades de celebración en el municipio de Frontera, como parte de los festejos organizados en distintas regiones.

El gobernador sostuvo que la meta es mantener a Coahuila como un entorno favorable para que niñas y niños crezcan y puedan cumplir sus metas, en un contexto de seguridad y desarrollo.

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