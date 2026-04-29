Potapova hace historia en Madrid y avanza a semifinales

La tenista Anastasia Potapova vivió este miércoles uno de los momentos más emocionantes de su carrera al convertirse en la primera “lucky loser” en alcanzar las semifinales de un torneo WTA 1000, luego de derrotar a Karolina Pliskova por 6-1, 6-7 (4) y 6-3 en el Abierto de Madrid.

Tras sellar su histórica victoria, la tenista rusa cayó de rodillas sobre la pista, se cubrió el rostro y rompió en llanto, reflejando la intensidad de una jornada en la que estuvo al borde de dejar escapar el partido.

Potapova, número 56 del ranking mundial, había quedado fuera en la fase clasificatoria tras perder su segundo partido previo al cuadro principal.

Sin embargo, una baja de último momento le abrió la puerta como “lucky loser”, una figura reservada para jugadoras eliminadas en clasificación que ingresan por retiro de otra competidora.

La oportunidad llegó apenas 30 minutos antes de su reaparición en el torneo.

“Para ser honesta, no esperaba volver al cuadro. Al principio no estaba incluida, pasaban los días y nadie se retiraba. Luego, literalmente media hora antes, me avisaron que tenía otra oportunidad”, relató.

Desde entonces, Potapova encadenó cuatro triunfos consecutivos, incluyendo una resonante victoria sobre Elena Rybakina, número 2 del mundo, en octavos de final.

Un partido de drama, nervios y resiliencia

Ante Pliskova, Potapova dominó con claridad el primer set, pero el duelo se complicó cuando dejó escapar tres puntos de partido en la segunda manga y permitió la reacción de la checa.

En el set definitivo, incluso se vio abajo 1-3, pero logró recomponerse mentalmente para sellar una de las victorias más importantes de su trayectoria.

“Tuve puntos de partido con mi saque, pero no pude controlar los nervios”, reconoció la rusa de 25 años. “Este torneo me sigue dando segundas oportunidades y yo sigo aprovechándolas”.

Potapova también atribuyó parte esencial de su recuperación emocional a la llegada de su novio, el tenista neerlandés Tallon Griekspoor, quien apareció en un momento decisivo desde las gradas.

“En el tercer set estaba mentalmente perdida. No creía en mí”, confesó. “Pero él llegó justo a tiempo. Me salvó”.

Según explicó, Griekspoor fue fundamental para devolverle confianza.

“Yo jugué físicamente, pero mentalmente él ganó este partido. Me mantuvo ahí”.

Una marca inédita en la historia de la WTA

De acuerdo con la WTA, Potapova es la primera lucky loser en alcanzar semifinales de un torneo de máxima categoría desde la instauración del formato en 1990, un hito que transforma su campaña en una de las más improbables y memorables del circuito reciente.

Ahora buscará el pase a la final frente a Linda Noskova o Marta Kostyuk.

Lejos de la presión inicial, Potapova aseguró que haber pasado días en Madrid sin expectativas pudo ser parte de la fórmula.

“Quizá esa sea la clave: no siempre necesitas estar tan enfocada. A veces solo se trata de disfrutar el camino”.

Para la rusa, su recorrido en la capital española tiene un significado especial.

“No es común recibir una segunda oportunidad y llegar tan lejos. Pero si la recibes, quizá la merecías. Lo importante es aprovecharla”.

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