Vaqueros de la Prepa 2 de la UANL, buenos para saltar la cuerda

Dejando de lado su histórica triunfal trayectoria deportiva en el futbol americano, soccer, basquetbol, voleibol entre otros más deportes de conjunto e individual, los Vaqueros de la Preparatoria 2 de la UANL suman una ‘estrella’ más a su palmarés, al integrar a cinco de sus estudiantes dentro del selectivo estatal del legendario deporte de salto con cuerda.

El que por muchos años fue considerado como una actividad recreativa muy tradicional en comunidades rurales, en los barrios o en reuniones familiares, y más adelante en la iniciación de los niños en la actividad física formando parte de su educación básica, y de deportes de contacto como el boxeo y artes marciales, para fortalecer la coordinación deportiva, o regeneración muscular, hoy se ha convertido en un deporte que cada día suma más y más seguidores en competencias debidamente organizadas y reglamentadas.

La prueba de ello se vivió la mañana del sábado pasado bajo el Domo Vaquero de la Preparatoria 2, donde una gran cantidad de estudiantes se reunieron para participar dentro de la primera eliminatoria juvenil, donde surgieron los primeros cinco deportistas que formarán parte de la selección de Nuevo León en la categoría de 14 a 16 años.

Integrantes de los equipos de básquetbol, contacto físico individual (lima-lama, boxeo entre otros) así como estudiantes que no se encuentran integrados en alguna disciplina específica, pero que realizan actividad física para la conservación de una buena salud, participaron dentro del evento.

Sujetando cada extremo una cuerda y realizando el mayor número de saltos en 30 segundos cronometrados por los jueces dentro de las modalidades de Velocidad y Salto Doble los participantes de las ramas femenil y varonil fueron evaluados hasta obtener los mejores.

“Esta es una actividad física que se remonta al año 1600 Ante de Cristo, cuando los egipcios empezaron a utilizar lianas para saltar, tiempo después en los años 40 y 50, el brincar la cuerda se hizo muy popular; los niños en muchas ciudades de Estados Unidos usaban la cuerda para tender ropa de sus madres, como cuerda para saltar y que en México también encontró una gran aceptación, siendo desarrollada en forma natural desde épocas muy remotas”, comentó René Cárdenas, Presidente de la Asociación de Salto con Cuerda del Estado de Nuevo León.

El dirigente deportivo comentó además que: “el saltar con cuerda contribuye en la quema calorías y tonifica músculos: fortalece piernas, brazos y abdomen con menos impacto en las articulaciones que correr.

Así como ayudar a mejorar la concentración y memoria: la coordinación en el salto activa áreas cerebrales vinculadas al aprendizaje y previene además enfermedades crónicas: el ejercicio aeróbico fortalece el sistema cardiovascular y aumenta la densidad ósea”, señaló René Cárdenas, dirigente en Nuevo León de la AESC.

Debido a la gran respuesta recibida por parte de los estudiantes de la Preparatoria 2, durante la realización del Selectivo Estatal Juvenil de Salto la Cuerda, los representantes de la Asociación con el apoyo del M.E.S. Óscar Cortés Torres, director de la institución universitaria han decidido formar el primer Club Juvenil Universitario de Salto con Cuerda.

“Hemos realizado un selectivo aquí en la Prepa 2, donde participaron los chavos que tienen el gusto de saltar la cuerda, llegaron motivados y hemos hecho un equipo un selectivo, el cual vamos a empezar a prepararlos todos los sábados para la competencia nacional que se llevará a cabo en Nuevo León durante los días 22 y 23 de noviembre”, comentó René Cárdenas Presidente de la Asociación Estatal de Salto Con Cuerda.

Los interesados en participar podrán acudir a las instalaciones de la Preparatoria N° 2, en el área del Domo Vaquero, todos los sábados de 08:00 a 09:00 horas de la mañana, teniendo como requisito inicial ser estudiantes de esta institución, pudiendo dar cabida a familiares y padres de familia de los mismos.

Fotos: Raúl Emigdio Guevara

