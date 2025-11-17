'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay

Previo al partido en donde México enfrentará a Paraguay, Javier Aguirre salió a conferencia de prensa para hablar del duelo ante los guaraníes, los cuales sufren de una paternidad por parte del Tri.

Sin embargo, uno de los temas que también se manejaron en la rueda de prensa fueron los abucheos y las críticas tras el empate 0-0 ante Uruguay en Torreón.

Y es que estas críticas se incrementaron después de que jugadores como Raúl Jiménez, Erick Sánchez y Edson Álvarez se pronunciaron en contra de la afición de La Laguna, después del duelo ante los charrúas.

“El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo y que no acepte la crítica y que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto, yo así lo veo; la más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, pero esto da vueltas y la mentira siempre regresa”, dijo "El Vasco".

“Ahí es donde necesitamos equilibrio emocional, necesitamos piel gruesa, necesitamos paz mental, y estamos en ello. Que esa conducta que lleven en sus clubes fuera del campo de juego", agregó.

Prepara hasta siete cambios en el 11 inicial

En cuanto al partido ante Paraguay, "El Vasco", fiel a su estilo, no quiso adelantar nada sobre el 11 titular para este martes; sin embargo, sí dijo que espera hacer hasta siete cambios para el encuentro en el Alamodome de San Antonio.

Para este encuentro se espera que el campeón de goleo de la Liga MX, Armando "La Hormiga" González, haga su debut en la selección.

