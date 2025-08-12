Cerrar X
fgr_chapo_quintero_eua_3962c85cc6
Nacional

Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero

El Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, cuestionó las decisiones judiciales de EUA respecto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Rafael Caro Quintero

  • 12
  • Agosto
    2025

En una conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó el desacuerdo del Gobierno de México con las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses en los juicios contra líderes del narcotráfico.

Criticó que, aunque EUA afirma no negociar con terroristas, sí establece acuerdos de protección y beneficios para algunos capos.

“Las decisiones procesales que toman en Estados Unidos son sorprendentes para nosotros… para nosotros no coincide con nuestra ley”, afirmó el fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que las negociaciones judiciales ocurren en territorio estadounidense y que México no es parte directa de esas decisiones, sin embargo el gobierno mexicano mantendrá una vigilancia estricta para asegurar que los capos cumplan con sus condenas.

“Finalmente lo que tenemos que esperar son los resultados… todas esas personas ya están pagando la deuda que tienen con Estados Unidos”, dijo Gertz Manero.

Por otra parte, cabe recordar que tras una denuncia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sobre la supuesta restricción para comunicarse con su defensa, las autoridades estadounidenses confirmaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa sí puede hablar y reunirse con su abogado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

Un documento oficial autorizó llamadas telefónicas continuas y reuniones personales entre ‘El Chapo’ y su defensor, aclarando la situación que generó controversia en días recientes.

“El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera. De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, se lee en el documento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_gonzalo_pineda_7921bfd67e
Gonzalo Pineda renuncia como director técnico de Atlas
Motel_Nueva_castilla_a40d618ffd
Confirma Fiscalía liberación del motel Nueva Castilla
EH_UNA_FOTO_c582d8c45e
No vamos a pagar 100 mdd por ascender: clubes de Expansión MX
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×