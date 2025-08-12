Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero

En una conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó el desacuerdo del Gobierno de México con las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses en los juicios contra líderes del narcotráfico.

Criticó que, aunque EUA afirma no negociar con terroristas, sí establece acuerdos de protección y beneficios para algunos capos.

“Las decisiones procesales que toman en Estados Unidos son sorprendentes para nosotros… para nosotros no coincide con nuestra ley”, afirmó el fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que las negociaciones judiciales ocurren en territorio estadounidense y que México no es parte directa de esas decisiones, sin embargo el gobierno mexicano mantendrá una vigilancia estricta para asegurar que los capos cumplan con sus condenas.

“Finalmente lo que tenemos que esperar son los resultados… todas esas personas ya están pagando la deuda que tienen con Estados Unidos”, dijo Gertz Manero.

Por otra parte, cabe recordar que tras una denuncia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sobre la supuesta restricción para comunicarse con su defensa, las autoridades estadounidenses confirmaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa sí puede hablar y reunirse con su abogado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

Un documento oficial autorizó llamadas telefónicas continuas y reuniones personales entre ‘El Chapo’ y su defensor, aclarando la situación que generó controversia en días recientes.

“El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera. De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, se lee en el documento.

