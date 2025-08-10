Gonzalo Pineda renuncia como director técnico de Atlas

Después de una racha de cinco derrotas consecutivas entre Liga MX y Leagues Cup, Atlas anunció la salida de su director técnico Gonzalo Pineda, siendo este quien presentó su carta de renuncia a la institución.

Pineda dejó su cargo al frente de los "Zorros" después de haber caído frente a Rayados y Pachuca en el Apertura 2025 y haber sido eliminado en la Leagues Cup tras perder ante el Inter Miami, Orlando City y Atlanta United.

En los últimos cinco juegos que disputó Atlas, recibió 15 goles en contra por tan solo 4 a favor.

A estos resultados se sumó el descontento de la afición, que, durante la derrota ante Pachuca por un marcador de 3-0 en Hidalgo, se coreó: “¡Pineda, que se largue!”

Este hecho evidenció la ruptura total entre afición y cuerpo técnico, quien asumió el cargo el pasado diciembre.

Durante su paso por "La Academia", Pineda dirigió 24 cotejos entre Liga MX y Leagues Cup, dejando un saldo de cinco victorias, seis empates y 11 derrotas.

Además, no logró el objetivo del Clausura 2025, por lo que el equipo rojinegro terminó pagando la multa correspondiente a la tabla de cocientes.

Este lunes, Pineda ofrecerá una conferencia de prensa para explicar las razones de su renuncia.

Esta fue su primera experiencia en México, después de haber dirigido al Atlanta United en la MLS.

