Verstappen gana el GP de Miami; 'Checo' queda segundo

Max Verstappen ejecutó una solvente carrera el domingo para mantener a Red Bull imbatible esta temporada, con el reinante campeón del mundo remontando desde el noveno lugar para llevarse la victoria en el Gran Premio de Miami.

Red Bull ha ganado las cinco carreras escenificadas este año y el segundo puesto de su compañero Sergio Pérez en el circuito callejero de Miami fue el cuarto 1-2 para el equipo en el campeonato.

Four 1-2s in five races for @redbullracing 🥵🚀#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/IseSRbfAV4