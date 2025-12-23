Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac… ¡disfrútalos!

Con la salida de Javier Aquino de Tigres, mediocampista mexicano al cual se le terminó el contrato en este mes de diciembre de 2025, en el cuadro felino solo restan dos futbolistas en activo de la época dorada de los auriazules: el portero argentino Nahuel Guzmán y el delantero francés André-Pierre Gignac.

Guido Pizarro también formaba parte de este momento dorado del conjunto de la UANL, pero ya no está en la cancha, sino como director técnico en el banquillo.

De 2015 a la fecha se ha vivido este maravilloso momento deportivo con el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que ganó cinco títulos de Liga, cuatro Campeón de Campeones, una Concachampions y dos Campeones Cup… un total de 12 cetros que llevaron a la vitrina del club.

El famoso ‘Patón’ continuará como arquero titular en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que inicia la fase regular el viernes 9 de enero de 2026, mientras que ‘Dédé’ podría alternar como estelar y relevo, según lo considere ‘El Conde’, que es el estratega de los auriazules.

El plantel

Ellos son los jugadores que iniciaron la época dorada de Tigres en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

PORTEROS

Nahuel Guzmán

Aaron Fernández

Enrique Palos

Luis Castillo

DEFENSAS

Israel Jiménez

‘Juninho’

Hugo Ayala

Jorge Torres Nilo

Antonio Briseño

Jorge Estrada

José Rivas

Ricardo Chávez

José García

MEDIOCAMPISTAS

Damián Álvarez

Egidio Arévalo

Manuel Viniegra

José Torres

Guido Pizarro

Javier Aquino

Jürgen Damm

Jesús Dueñas

Jorge Espericueta

Víctor Alvarado

Orlando Vela

Uvaldo Luna

Ramón García

DELANTEROS

Rafael Sobis

André-Pierre Gignac

Jair González

Ikechukwu Uche

Amaury Escoto

Luis Cruz

DIRECTOR TÉCNICO

Ricardo Ferretti

Logros

Estos son los 12 títulos que ganó Tigres en la época dorada, de 2015 a la fecha:

Liga MX - Apertura 2015

Liga MX - Apertura 2016

Liga MX - Apertura 2017

Liga MX - Clausura 2019

Liga MX - Clausura 2023

Concachampions 2020

Campeones Cup 2018

Campeones Cup 2023

Campeón de Campeones 2015-2016

Campeón de Campeones 2016-2017

Campeón de Campeones 2017-2018

Campeón de Campeones 2022-2023

