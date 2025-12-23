Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac… ¡disfrútalos!
El portero argentino y el delantero francés son los únicos dos futbolistas en activo de la época dorada de Tigres, que inició en 2015
- 23
-
Diciembre
2025
Con la salida de Javier Aquino de Tigres, mediocampista mexicano al cual se le terminó el contrato en este mes de diciembre de 2025, en el cuadro felino solo restan dos futbolistas en activo de la época dorada de los auriazules: el portero argentino Nahuel Guzmán y el delantero francés André-Pierre Gignac.
Guido Pizarro también formaba parte de este momento dorado del conjunto de la UANL, pero ya no está en la cancha, sino como director técnico en el banquillo.
De 2015 a la fecha se ha vivido este maravilloso momento deportivo con el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que ganó cinco títulos de Liga, cuatro Campeón de Campeones, una Concachampions y dos Campeones Cup… un total de 12 cetros que llevaron a la vitrina del club.
El famoso ‘Patón’ continuará como arquero titular en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que inicia la fase regular el viernes 9 de enero de 2026, mientras que ‘Dédé’ podría alternar como estelar y relevo, según lo considere ‘El Conde’, que es el estratega de los auriazules.
El plantel
Ellos son los jugadores que iniciaron la época dorada de Tigres en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:
PORTEROS
Nahuel Guzmán
Aaron Fernández
Enrique Palos
Luis Castillo
DEFENSAS
Israel Jiménez
‘Juninho’
Hugo Ayala
Jorge Torres Nilo
Antonio Briseño
Jorge Estrada
José Rivas
Ricardo Chávez
José García
MEDIOCAMPISTAS
Damián Álvarez
Egidio Arévalo
Manuel Viniegra
José Torres
Guido Pizarro
Javier Aquino
Jürgen Damm
Jesús Dueñas
Jorge Espericueta
Víctor Alvarado
Orlando Vela
Uvaldo Luna
Ramón García
DELANTEROS
Rafael Sobis
André-Pierre Gignac
Jair González
Ikechukwu Uche
Amaury Escoto
Luis Cruz
DIRECTOR TÉCNICO
Ricardo Ferretti
Logros
Estos son los 12 títulos que ganó Tigres en la época dorada, de 2015 a la fecha:
- Liga MX - Apertura 2015
- Liga MX - Apertura 2016
- Liga MX - Apertura 2017
- Liga MX - Clausura 2019
- Liga MX - Clausura 2023
- Concachampions 2020
- Campeones Cup 2018
- Campeones Cup 2023
- Campeón de Campeones 2015-2016
- Campeón de Campeones 2016-2017
- Campeón de Campeones 2017-2018
- Campeón de Campeones 2022-2023
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas