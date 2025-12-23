Podcast
Deportes

Otro título para los Auténticos Tigres, de futbol americano

Coaches y jugadores acudieron al Hospital Universitario este lunes para entregar alimentos, así como para compartir momentos de solidaridad y apoyo

  • 23
  • Diciembre
    2025

El equipo de futbol americano de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) mostró su lado humano este lunes.

Y es que los actuales campeones de la temporada 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) acudieron al Hospital Universitario para repartir comidas.

“Visitamos el Hospital Universitario ‘Dr. José Eleuterio González’ para compartir momentos de solidaridad y apoyo, entregando alimentos, gracias a Tacos Tony, que se sumó como parte de la iniciativa ‘Touchdown con Causa’. Gracias a las autoridades, jugadores y coaches, por sumarse”, publicó Auténticos Tigres este lunes en redes sociales, en su sitio de X, antes Twitter: @UANL_Autenticos.

Encabezando a la familia auriazul estuvo el head coach Antonio Zamora, quien tuvo la compañía de otros coaches y jugadores, que mostraron su gran corazón con este lindo gesto, previo a las fiestas navideñas y de fin de año.

