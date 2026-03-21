Vinculan a Érik “N” por abuso sexual agravado en Tijuana

El ex campeón mundial de boxeo, Érik “N”, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, tras una resolución emitida por un juez en Tijuana, Baja California, luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía estatal.

La decisión judicial marca el inicio formal del proceso penal en contra del exboxeador, considerado una de las figuras más emblemáticas del pugilismo mexicano, quien ahora enfrenta acusaciones derivadas de hechos ocurridos durante su etapa como funcionario público.

Una denuncia ligada a su paso por el gobierno municipal

De acuerdo con la investigación, la denuncia fue interpuesta por una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana, quien señaló que la presunta agresión ocurrió en 2025, cuando Morales se desempeñaba como secretario de Bienestar Social.

Los hechos habrían tenido lugar dentro de un entorno laboral, lo que derivó en que el delito fuera clasificado como agravado. Tras hacerse pública la acusación, el exboxeador dejó el cargo en medio de la controversia.

El juez encuentra elementos para iniciar proceso penal

Durante la audiencia, el juez determinó que existen datos de prueba suficientes para vincular a proceso a Érik “N”, por lo que el caso avanzará a la etapa de investigación complementaria.

Como parte de las medidas cautelares, se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, además de otras restricciones legales mientras continúa el procedimiento.

A pesar de la gravedad del delito que se le imputa, el exboxeador enfrentará el proceso en libertad, ya que no se dictó prisión preventiva en su contra.

Un proceso marcado por retrasos y señalamientos

El desarrollo del caso ha estado acompañado de diversos aplazamientos en las audiencias, lo que ha generado cuestionamientos sobre el avance del proceso.

Incluso, la parte denunciante ha señalado presuntas irregularidades en la notificación de algunas diligencias, situación que provocó que la audiencia se reprogramara en más de una ocasión antes de concretarse la vinculación.

Fiscalía tiene cuatro meses para fortalecer el caso

Tras la resolución, el juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía de Baja California deberá recabar más pruebas y robustecer la acusación.

Al término de este lapso, se determinará si el caso avanza a juicio o si se toman otras decisiones legales en función de los elementos recabados.

De ídolo del boxeo a enfrentar la justicia

Érik Morales, conocido como “El Terrible”, construyó una carrera histórica en el boxeo al convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones y protagonizar algunas de las peleas más recordadas del deporte mexicano.

Sin embargo, su trayectoria fuera del ring, especialmente en el ámbito político, ahora se ve opacada por este proceso judicial, que podría definir su situación legal en los próximos meses.

El caso ha generado amplio interés público, no solo por la naturaleza de la acusación, sino también por el perfil del imputado, cuya figura pasó de los reflectores deportivos a un escenario legal que mantiene abierta la atención mediática.





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