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Internacional

Bank of America llega a acuerdo provisional en caso Epstein

El banco enfrenta demanda por ignorar transacciones de Jeffrey Epstein; acuerdo busca avanzar en la justicia para las víctimas

  • 17
  • Marzo
    2026

Bank of America alcanzó de manera provisional un acuerdo en la demanda que lo acusaba de ignorar transacciones financieras sospechosas vinculadas con Jeffrey Epstein, quien abusó sexualmente de cientos de mujeres y niñas.

La información se dio a conocer mediante documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan el lunes.

La demanda, presentada en octubre, señalaba que el banco permitió que el multimillonario Leon Black transfiriera 170 millones de dólares a Epstein desde cuentas de Bank of America, supuestamente por “asesoría en planificación fiscal y patrimonial”, ignorando “numerosas señales de alerta” sobre manejos financieros indebidos. Según los documentos, el banco ayudó a Epstein a mantener la estructura financiera que le permitió operar su red de abuso sexual.

Testigos y contexto del caso

Aunque Black no fue demandado, su nombre surgió como “testigo clave” por parte de Sigrid McCawley, abogada de las víctimas.

La declaración de Black fue pospuesta por 10 días durante la audiencia de la semana pasada, argumentando que las partes estaban cerca de un acuerdo.

La demanda se presentó en nombre de una mujer identificada como Jane Doe y otras víctimas, quienes relataron cómo Epstein las controlaba financiera, emocional y psicológicamente, pagándoles a través de cuentas de Bank of America mientras cometía abusos repetidos entre 2011 y 2019. Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio, en un caso determinado como suicidio.

Reacciones y seguimiento

McCawley destacó que el acuerdo es “un paso más en el camino hacia una justicia muy merecida” para las víctimas.

Por su parte, el senador Ron Wyden calificó la decisión del banco como un avance hacia la justicia y una reivindicación de las investigaciones sobre cómo algunos bancos de Wall Street facilitaron los crímenes de Epstein, al permitir transferencias millonarias sin cuestionarlas.

El banco declinó hacer comentarios sobre los términos del acuerdo, y se espera que continúen las investigaciones y audiencias relacionadas con el caso.


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