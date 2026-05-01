'Checo' Pérez saldrá en 19° lugar en sprint del GP de Miami

Este viernes, el piloto Sergio "Checo" Pérez se posicionó en el decimonoveno lugar, luego de ser eliminado de la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Miami.

Por su parte, el británico Lando Norris, sale primero este sábado para disputar l circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de Florida.

Norris dominó la calificación para la prueba corta al marcar el mejor tiempo en la tercera ronda de la misma, en la que cubrió con el preceptivo neumático de compuesto blando.

El otro McLaren, Oscar Piastri, arrancará en tercero, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc, en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso saldrán decimoquinto y vigésimo primero, respectivamente.

Así quedaron clasificados los pilotos este viernes en el GP de Miami

De acuerdo con los resultados de la clasificación, los pilotos quedaron de la siguiente forma:

Lando Norris Kim Antonelli Oscar Piastri Charles Leclerc Max Verstappen George Rusell Lewis Hamilton Franco Colapinto Isack Hadjar Pierre Gasly Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Oliver Bearman Alexander Albon Carlos Sainz Arvid Lindblad Liam Lawson Esteban Ocon Sergio Perez Valteri Bottas Fernando Alonso Lance Stroll

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

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