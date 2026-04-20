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'Wednesday' viajaría a París en su tercera temporada

Netflix publicó una imagen promocional de la tercera temporada de la serie, en donde se aprecia a Jenna Ortega sentada en en una moto frente a la Torre Eiffel

  • 20
  • Abril
    2026

Merlina podria vistar a París en la tercera temporada de "Wednesday".

La plataforma de streaming, Netflix, lanzó una imagen de lo que apunta a ser parte de la tercera temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega, con la que se intuye que la serie podría trasladarse a la capital de Francia.

En la imagen se muestra a Ortega sentada en una motocicleta y al tío Cosa sujetando un misterioso papel en sus manos frente a la Torre Eiffel bajo el lema "Desde París, con pavor".

Esta imagen es de los pocos detalles que se han revelado de la producción, la cual se está llevando a cabo en Dublín, Irlanda, y que aún no tiene una fecha de estreno.

Netflix también informó recientemente que la tercera parte contará con la participación de Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente, fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia; junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán como Gomez Addams.

A ellos se suma la estelar Wynona Ryder, quien volverá a trabajar junto al célebre director Tim Burton.


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