Wembanyama es elegido unánimemente como Defensivo del Año

Pase lo que pase a partir de ahora, el nombre de Victor Wembanyama quedará marcado para la posteridad en la historia de la NBA, pues se convirtió en el primer jugador en ser elegido unánimemente como el Jugador Defensivo del Año.

El pívot de los San Antonio Spurs fue segundo en la votación por ese reconocimiento como novato, fue el favorito la temporada pasada hasta que una condición médica puso fin a su campaña de forma prematura, y este año no dejó lugar a dudas.

Además de esto, también se convirtió en el jugador más joven en ganar dicho premio con 22 años.

Chet Holmgren de Oklahoma City fue segundo en la votación, mientras que Ausar Thompson de los Pistons fue tercero después de que ambos ayudaran a sus equipos a asegurar los puestos número 1 para los playoffs.

The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is... Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA — NBA (@NBA) April 20, 2026

Sin embargo, la decisión de otorgarle el premio parece que nunca estuvo en duda, pues Wembanyama liderará la NBA en tiros bloqueados por tercera temporada consecutiva.

La NBA continuará el martes con sus anuncios de premios cuando se revele el Jugador Clutch del Año —Anthony Edwards, de Minnesota; Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City; Jamal Murray, de Denver—. Wembanyama también es finalista para el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), y no está previsto que el ganador de ese trofeo se dé a conocer hasta la próxima semana como muy pronto.

Victor Wembanyama is the first unanimous Kia NBA Defensive Player of the Year since the award’s inception in 1982-83.



The winner was selected by a global media panel of 100 voters.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/wIUDEDWJtm — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

Curiosidades del premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA

Todos los demás ganadores del premio habían tenido al menos 23 años. Wembanyama no cumple 23 hasta el próximo enero.

Los Spurs se convirtieron en la primera franquicia con cuatro jugadores en ganar el DPOY, que se entregó por primera vez en la temporada 1982-83. ¿Los otros? Alvin Robertson, en 1986; David Robinson, en 1992; y Kawhi Leonard, en 2015 y 2016.

Wembanyama se une a Robinson y Michael Jordan como los únicos jugadores en ganar tanto el Novato del Año como el Defensivo del Año.

Hasta el momento, Wemby es el único jugador que ha conseguido que todos los votantes estuvieran de acuerdo.

Jugadores que han ganado un premio unánimemente

MVP (Jugador Más Valioso)

Stephen Curry — 2015-16

Defensivo del Año (DPOY)

Victor Wembanyama — 2023-24

Rookie del Año (ROTY)

Ralph Sampson — 1983-84

David Robinson — 1989-90

Blake Griffin — 2010-11

Damian Lillard — 2012-13

Karl-Anthony Towns — 2015-16

Ben Simmons — 2017-18

Ja Morant — 2019-20

Victor Wembanyama — 2023-24

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