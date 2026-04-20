Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26110153089013_2c93d08c1d
Deportes

Wembanyama es elegido unánimemente como Defensivo del Año

El pívot de los San Antonio Spurs reunió los 100 puntos de la votación, superando a Chet Holmgren de Oklahoma City y a Ausar Thompson de los Pistons

  • 20
  • Abril
    2026

Pase lo que pase a partir de ahora, el nombre de Victor Wembanyama quedará marcado para la posteridad en la historia de la NBA, pues se convirtió en el primer jugador en ser elegido unánimemente como el Jugador Defensivo del Año.

El pívot de los San Antonio Spurs fue segundo en la votación por ese reconocimiento como novato, fue el favorito la temporada pasada hasta que una condición médica puso fin a su campaña de forma prematura, y este año no dejó lugar a dudas.

Además de esto, también se convirtió en el jugador más joven en ganar dicho premio con 22 años.

Chet Holmgren de Oklahoma City fue segundo en la votación, mientras que Ausar Thompson de los Pistons fue tercero después de que ambos ayudaran a sus equipos a asegurar los puestos número 1 para los playoffs.

Sin embargo, la decisión de otorgarle el premio parece que nunca estuvo en duda, pues Wembanyama liderará la NBA en tiros bloqueados por tercera temporada consecutiva.

La NBA continuará el martes con sus anuncios de premios cuando se revele el Jugador Clutch del Año —Anthony Edwards, de Minnesota; Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City; Jamal Murray, de Denver—. Wembanyama también es finalista para el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), y no está previsto que el ganador de ese trofeo se dé a conocer hasta la próxima semana como muy pronto.

Curiosidades del premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA

  • Todos los demás ganadores del premio habían tenido al menos 23 años. Wembanyama no cumple 23 hasta el próximo enero.
  • Los Spurs se convirtieron en la primera franquicia con cuatro jugadores en ganar el DPOY, que se entregó por primera vez en la temporada 1982-83. ¿Los otros? Alvin Robertson, en 1986; David Robinson, en 1992; y Kawhi Leonard, en 2015 y 2016.
  • Wembanyama se une a Robinson y Michael Jordan como los únicos jugadores en ganar tanto el Novato del Año como el Defensivo del Año.
  • Hasta el momento, Wemby es el único jugador que ha conseguido que todos los votantes estuvieran de acuerdo.

Jugadores que han ganado un premio unánimemente

MVP (Jugador Más Valioso)

  • Stephen Curry — 2015-16

Defensivo del Año (DPOY)

  • Victor Wembanyama — 2023-24

Rookie del Año (ROTY)

  • Ralph Sampson — 1983-84
  • David Robinson — 1989-90
  • Blake Griffin — 2010-11
  • Damian Lillard — 2012-13
  • Karl-Anthony Towns — 2015-16
  • Ben Simmons — 2017-18
  • Ja Morant — 2019-20
  • Victor Wembanyama — 2023-24

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Gb9mv5a4_AA_Qjsc_170d179a53
Alcaraz sorprende con visita a la Caja Mágica
Whats_App_Image_2026_04_20_at_16_01_45_1879f4dbef
Reconocen hasta 60 años de servicio en sector salud de Tamaulipas
alcaraz_mejor_deportista_0812b58e99
Carlos Alcaraz es elegido mejor deportista del año 2025
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T094950_130_7d0440eb7a
¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial
Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE
harfuch_mundial_2abe833016
Harfuch garantiza seguridad en Mundial pese a ataque en pirámides
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×