Acusan de violación y agresión sexual a Russell Brand en Londres

El actor y comediante británico Russell Brand ha sido acusado formalmente de violación, agresión sexual y atentado al pudor, según confirmó la Policía Metropolitana de Londres.

Las denuncias involucran a cuatro mujeres y se refieren a delitos cometidos entre 1999 y 2005 en diferentes áreas de Londres y Bournemouth.

Los cargos contra Brand

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía británica, los presuntos delitos incluyen:

1999: una mujer habría sido violada en Bournemouth

2001: se le acusa de agresión indecente contra otra víctima en Westminster, Londres

2004: se le señala por violación oral y agresión sexual en Westminster

2004-2005: otra mujer habría sido agredida sexualmente en la misma zona de Londres

La Policía Metropolitana informó que Brand ha sido notificado sobre los cargos en su contra y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 2 de mayo, sin embargo se cree que el actor se encuentra en Estados Unidos, lo que podría complicar su proceso judicial.

Investigación y respuesta de las autoridades

Las acusaciones contra Brand salieron a la luz en septiembre de 2023, tras una investigación conjunta, que reveló múltiples denuncias de abuso sexual en su contra. Desde entonces, la Policía Metropolitana ha llevado a cabo una investigación en profundidad, que ahora ha resultado en los cargos formales.

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), a cargo del caso, indicó que revisaron minuciosamente la evidencia antes de presentar las acusaciones. Jaswant Narwal, representante del CPS, declaró:

"Hemos autorizado a la Policía Metropolitana a acusar a Russell Brand de delitos graves, incluidos violación y agresión sexual. Estos casos involucran a cuatro mujeres y ocurrieron entre 1999 y 2005. Recordamos que el acusado tiene derecho a un juicio justo, y es importante que no se compartan comentarios o información en línea que pueda afectar el proceso judicial."

Por su parte, el detective Andy Furphy, líder de la investigación, pidió a posibles víctimas o testigos que se presenten con información relevante y reiteró que las denunciantes reciben apoyo de agentes especializados.

El posible proceso de extradición

Si bien Brand ha negado reiteradamente las acusaciones, alegando que todas sus relaciones fueron "consensuadas", las autoridades británicas han dejado abierta la posibilidad de solicitar su extradición si se niega a regresar voluntariamente para enfrentar el proceso legal.

En casos donde un acusado se encuentra en el extranjero, la fiscalía británica intenta coordinar su regreso con las autoridades del país donde reside, sin embargo si no hay cooperación, se puede iniciar un proceso formal de extradición, lo que prolongaría el caso.

Carrera de Brand y repercusiones

Russell Brand se hizo famoso en el mundo de la comedia a principios de los años 2000 y luego incursionó en la radio y la televisión, además participó en películas de Hollywood como "Get Him to the Greek" y "Forgetting Sarah Marshall".

Desde que surgieron las acusaciones en 2023, su carrera ha sufrido un fuerte impacto. YouTube restringió la monetización de su contenido, y varias plataformas han suspendido su participación en proyectos.

El caso contra Brand sigue en desarrollo y su comparecencia ante el tribunal el 2 de mayo será clave para determinar los próximos pasos legales.

