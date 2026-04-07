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¡Es oficial! Olivia Rodrigo anuncia su sencillo 'drop dead'

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo “drop dead”, que estará disponible el próximo 17 de abril

  • 07
  • Abril
    2026

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo “drop dead”, que estará disponible el próximo 17 de abril y marcará el inicio de una nueva etapa musical.

El tema será el primer adelanto de su tercer álbum de estudio, titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, cuyo estreno completo está previsto para el 12 de junio.

Una campaña global que intrigó a fans

El anuncio estuvo precedido por una estrategia poco convencional que generó expectativa entre sus seguidores. La artista colocó candados rosas en forma de corazón en ciudades como Los Ángeles, Londres, París y Nueva York, cada uno con palabras grabadas.

Los fans, conocidos como “Livies”, lograron descifrar el mensaje al reunir las pistas: “drop dead april 17th”, lo que anticipó correctamente el nombre del sencillo y su fecha de lanzamiento.

Leer más: Olivia Rodrigo agota CDs y bate récords históricos de streaming

La campaña también mostró un cambio en la estética de la cantante, quien adoptó el color rosa como eje visual, alejándose del característico tono morado de sus anteriores eras musicales.

La propia Olivia Rodrigo compartió en redes sociales videos donde se le ve colocando los candados, confirmando su participación directa en la dinámica.

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Regreso tras más de dos años

“drop dead” será el primer lanzamiento de la artista en más de dos años, lo que ha elevado la expectativa en torno a su nuevo material discográfico.

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El álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya puede ser reservado en distintas plataformas, incluyendo ediciones especiales en formato físico.

Lee la nota completa: Olivia Rodrigo lanzará su tercer álbum este junio 2026

El regreso de Olivia Rodrigo ha generado gran entusiasmo en redes sociales, donde miles de seguidores celebran tanto la creatividad de la campaña como la llegada de nueva música.


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