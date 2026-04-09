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¡Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no esconden su amor! 

Aunque en un inicio optaron por mantener su historia en el ámbito privado, gradualmente han compartido momentos que reflejan complicidad.

  • 09
  • Abril
    2026

La vida personal de Alejandro Sanz volvió a captar la atención mediática tras confirmarse su relación con la actriz peruana Stephanie Cayo, un vínculo que ha transitado de los rumores a la exposición pública en semanas recientes.

Luego de un periodo marcado por especulaciones, la pareja decidió dejar atrás la discreción y hacer visible su romance a través de redes sociales y apariciones cada vez más evidentes, marcando una nueva etapa sentimental para el intérprete español.

¿Cuándo comenzó la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

El vínculo comenzó a tomar fuerza desde inicios de 2026, cuando ambos fueron vistos juntos en actitud cercana durante un concierto en Ecuador, lo que detonó versiones sobre un posible romance.

Las imágenes de ese momento marcaron el inicio de una serie de apariciones que, con el paso de las semanas, fueron reforzando la percepción de una relación en desarrollo.

¿Cómo confirmaron su romance?

Fue el propio Alejandro Sanz quien terminó por confirmar la relación con mensajes públicos de carácter afectivo, como “no te puedo amar más”, evidenciando el nivel de cercanía entre ambos.

Aunque en un inicio optaron por mantener su historia en el ámbito privado, gradualmente han compartido momentos que reflejan complicidad y estabilidad emocional.

La relación se hace visible en eventos y celebraciones

En días recientes, el vínculo se ha consolidado públicamente con imágenes y celebraciones compartidas, como el cumpleaños de Stephanie Cayo, donde el cantante estuvo presente en un entorno íntimo y cercano.

Estas apariciones han reforzado la narrativa de una relación que avanza con mayor apertura ante el público, aunque conservando ciertos márgenes de privacidad.

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¿Qué caracteriza esta nueva etapa de la pareja?

A pesar de la diferencia de edad y la constante atención mediática, la relación muestra señales de estabilidad, con una dinámica basada en la discreción selectiva y expresiones constantes de afecto.

El vínculo entre ambos se posiciona como uno de los más comentados del espectáculo en 2026, en un contexto donde la exposición pública y la vida privada convergen de forma constante.


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