Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
esperan_junio_cierren_negociaciones_tmec_b92b255d51
Nuevo León

Esperan que en junio se cierren negociaciones de T-MEC

El legislador indicó que ha habido muchas mesas de trabajo entre los tres países, se está buscando una sintonía para que se pueda trabajar y comerciar

  • 09
  • Abril
    2026

El senador Waldo Fernández aseguró que las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para el nuevo T-MEC van por buen camino y esperan que en junio se cierren en beneficio de los tres países.

En entrevista con ADN 40, el legislador indicó que ha habido muchas mesas de trabajo entre los tres países, que al tener casi las mismas empresas dentro de ellos, se está buscando una sintonía para que se pueda trabajar y comerciar de manera que se beneficie a las tres naciones.

“Tenemos un gran aliado en Estados Unidos que es la realidad, porque México es un país que complementa al comercio norteamericano y hoy México, del concierto de las naciones que tienen negociaciones con Estados Unidos, el país que mejor ha sido tratado es México, en promedio 4% de lo que se vende de México a Estados Unidos llega con un arancel del 4%, entonces estamos en una gran condición.

“Ha sido un gran proceso de diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también hay que decir que es referencia de cómo ha manejado la relación con Estados Unidos”, dijo Waldo Fernández.

Agregó que, la mayoría de las empresas de Estados Unidos quieren que el T-MEC continúe y asegura que así será.

“Un 93% de las empresas norteamericanas quieren que continúe el T-MEC, evidentemente es un tratado comercial como cualquiera, habrá presiones de los dos lados, pero todos están en sintonía.

“Y tenemos una ventaja, que nos ven como un país aliado y logramos cerrar esta negociación exitosamente como yo puedo asegurar que será, México va a despegar económicamente, esperamos que en junio podamos llegar ya a un proceso de revisión prácticamente negociado, lamentablemente para México y Canadá, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre y es muy importante liberarlo lo más rápido posible”, agregó Waldo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
japon_jersey_5ebe480db1
¡Al estilo anime! Japón presenta su jersey del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_04_10_at_1_22_56_AM_1_7356a599ae
Se disparan 45% exportaciones mexicanas de autos a Canadá
publicidad

Últimas Noticias

mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
japon_jersey_5ebe480db1
¡Al estilo anime! Japón presenta su jersey del Mundial 2026
debanhi_escobar_30cd3f2bff
Padres de Debanhi denuncian amenazas en su búsqueda de justicia
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
publicidad
×